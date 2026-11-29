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Jose Mourinho n'a pas mâché ses mots après la première défaite à domicile de la saison du Real Madrid, samedi contre Alaves. L'entraîneur portugais s'en est pris à l'arbitre Guillermo Soto Grado, laissant entendre qu'il en veut personnellement à ses joueurs vedettes après l'expulsion controversée de Jude Bellingham.

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Mourinho s'en prend à l'arbitre après l'expulsion de Bellingham

L'entraîneur madrilène affichait sa frustration après la première défaite à domicile de la saison de son équipe contre Alaves . S'il s'est empressé de féliciter Quique Sanchez Flores pour son approche tactique, le technicien expérimenté a réservé ses critiques les plus acerbes à l'arbitre Soto Grado. La décision de celui-ci d'expulser Jude Bellingham a été au cœur de l'analyse d'après-match au Santiago Bernabéu, poussant Mourinho à s'interroger sur les motivations de l'arbitre pendant la rencontre. Il a cité des incidents passés concernant Kylian Mbappe en avril 2025 et Vinicius Junior en janvier 2025 comme les signes d'une tendance récurrente.

« L'arbitre a été très permissif avec les ballons qu'ils ont lancés sur le terrain et avec les cinq secondes. Cet arbitre a expulsé Mbappe il y a deux saisons, Vinicius la saison dernière et Bellingham maintenant... Voyons si, la saison prochaine, ce sera le tour de Courtois. Je pense que cet arbitre aime montrer son pouvoir, montrer qu'il est un phénomène », a déclaré Mourinho, cité par AS.

L'entraîneur croit Bellingham malgré les images revues sur le banc

Interrogé plus précisément sur le carton reçu par Bellingham et sur l'action litigieuse impliquant le milieu de terrain, pour laquelle un penalty était réclamé, Mourinho a livré un aveu particulièrement franc sur sa première réaction depuis le bord du terrain. Après avoir rapidement revu les images sur une tablette, sur le banc, l'entraîneur madrilène a reconnu que la décision lui avait semblé discutable, sans vouloir pour autant contredire publiquement son joueur.

« Le penalty, je vais être honnête avec vous : je l'ai vu sur la tablette, sur le banc, et ça m'a semblé douteux, mais Jude dit qu'il y a penalty, a expliqué Mourinho. Quand le joueur dit qu'il y a penalty, je dois penser qu'il y a penalty. Je dois croire mon joueur. En regardant rapidement sur la tablette, ça pouvait ressembler à un penalty exagéré. Je garde donc cette impression, mais aussi la certitude de ce que Jude m'a dit. »

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Mourinho déplore le manque de fraîcheur physique

Malgré ses griefs envers l'arbitrage, l'entraîneur portugais a aussi reconnu avec franchise que le manque de vivacité physique de son équipe avait été décisif sur le terrain. Tout en admettant qu'il restait beaucoup à analyser dans cette prestation, Mourinho a désigné la fatigue comme le problème le plus évident.

« Je suis d'accord. Quique avait préparé son plan, qui n'était pas une surprise pour nous. Hier, nous nous sommes entraînés pour nous habituer à jouer contre une équipe qui allait défendre comme elle l'a fait contre nous. Ils ont eu la chance que l'arbitre soit très permissif avec le temps pris et les interruptions. Je dois chercher d'autres réponses, mais il y en a une qui est claire pour moi : nous avons manqué de fraîcheur physique », a déclaré Mourinho.

Un casse-tête de composition avant la Real Sociedad

Le Real Madrid a subi sa première défaite en 11 matches, toutes compétitions confondues, et laissé passer l'occasion de rejoindre son grand rival, le FC Barcelone, en tête de la Liga. Pour aggraver les conséquences de ce revers, Mourinho devra se rendre à Anoeta en milieu de semaine pour affronter la Real Sociedad sans deux joueurs clés, suspendus. Bellingham a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes pendant la rencontre, tandis qu'Ibrahima Konate a lui aussi été averti pour la cinquième fois de la saison en championnat. Les deux joueurs manqueront donc le prochain match.