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Jose Mourinho n’a pas pu s’empêcher de critiquer le corps arbitral après la victoire cruciale du Real Madrid contre Barcelone. Le technicien portugais a exprimé sa frustration envers l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui n’a pas relevé un possible carton rouge en seconde période du Clasico.

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Mourinho furieux malgré sa victoire dans le Clasico

Mourinho a exprimé sa frustration envers les arbitres après la précieuse victoire 2-1 de son équipe face à Barcelone. L’entraîneur portugais estime qu’une décision arbitrale décisive a été prise au détriment de son équipe lors de cette nouvelle édition très attendue du Clasico.

Le choc de dimanche se disputait lors de la 10e journée d’une saison de Liga éprouvante. Le Real Madrid a finalement empoché les trois points au terme d’un duel âprement disputé entre les deux grands rivaux. Mais ce résultat positif a été quelque peu éclipsé par les déclarations fracassantes de Mourinho après le match. Il a pointé un incident précis survenu en seconde période entre le défenseur barcelonais Joao Cancelo et Yan Diomande, du Real Madrid.

Il accuse la VAR de s’être endormie

Mourinho est convaincu que Cancelo aurait dû être expulsé à la 60e minute. Selon lui, le latéral portugais a commis sur Diomande un tacle dangereux qui méritait un carton rouge direct. S’il a salué la prestation de l’arbitre sur le terrain, Mourinho a réservé toute sa colère aux arbitres assistants vidéo. Il les a accusés d’avoir complètement manqué une erreur claire et manifeste.

« Nous avons fait un grand match face à un grand adversaire », a déclaré Mourinho en conférence de presse. « Avec un arbitre qui, selon moi, a fait un excellent match, et une VAR qui, selon moi, dormait à la 60e minute, parce que la faute de Cancelo sur Diomande méritait clairement un carton rouge. »

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Une superbe victoire face au rival

Malgré sa frustration manifeste concernant l’intervention de la VAR, Mourinho a tenu à souligner la prestation d’ensemble de son équipe. Battre son grand rival donne un sérieux coup de pouce à ses ambitions en Liga. L’ancien entraîneur de l’Inter Milan a reconnu la qualité de l’adversaire ce jour-là. Il a également salué ses joueurs pour avoir relevé le défi de taille posé par Barcelone.

« Mais c’était un superbe match, une superbe victoire », a conclu Mourinho.

Cap sur les prochaines rencontres

Le Real Madrid cherchera désormais à profiter de l’élan précieux donné par ce succès crucial dans le Clasico. En prenant les trois points face à Barcelone, l’équipe de Mourinho reste pleinement dans la course au titre à ce stade encore précoce de la saison. Elle se déplacera ce week-end sur le terrain du Racing Santander en Liga.