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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a reconnu sa surprise de voir Jude Bellingham terminer hors du top 10 lors du récent vote pour le Ballon d’Or. Le technicien portugais a salué plusieurs stars mondiales, mais a exprimé sa frustration face au classement final de son milieu de terrain avant de mettre brusquement fin à ses propos.

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Mourinho stupéfait par le classement de Bellingham

Mourinho a publiquement remis en question les récents résultats du vote pour le Ballon d’Or. Le technicien portugais s’est dit totalement surpris par la place finale de Bellingham au classement mondial. L’international anglais a terminé à la 11e place du classement de cette prestigieuse récompense, un résultat qui a manifestement laissé son entraîneur perplexe. Après cette première réaction, Mourinho n’a pas souhaité en dire davantage sur ce qu’il considère comme une injustice.

Bellingham a joué un rôle essentiel au Real Madrid, ce qui a fait de son absence du top 10 un important sujet de discussion. Mourinho a tenu à faire connaître aux médias son sentiment sur le résultat final du vote.

L’entraîneur du Real Madrid exprime sa frustration après le vote

Mourinho s’est exprimé devant les médias au sujet des distinctions individuelles. S’il a salué plusieurs autres stars mondiales, le classement final de Bellingham a dominé ses dernières remarques.

« Concernant le vote pour le Ballon d’Or, ce qui m’a un peu surpris, c’est la place de Jude Bellingham, qui a terminé onzième », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club.

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L’entraîneur du Real Madrid a fait connaître son sentiment sans se lancer dans une longue diatribe. Il a simplement conclu : « Pas d’autre commentaire. »

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Mourinho salue Kane et Mbappé

Avant d’exprimer son incompréhension concernant Bellingham, Mourinho a pris le temps de féliciter son ancien attaquant Harry Kane. Il a reconnu sa déception de ne pas voir un joueur du Real Madrid remporter la récompense principale, tout en se disant sincèrement heureux que l’international anglais ajoute une nouvelle distinction à son palmarès.

« J’ai eu le privilège de travailler avec Harry Kane. C’est un grand joueur, un grand professionnel et une grande personne, a expliqué Mourinho. Malgré ma frustration de voir que mon joueur n’a pas gagné, je dois aussi être honnête et dire que je suis très heureux pour Harry. »

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Mourinho a également réservé des éloges particuliers à l’attaquant Kylian Mbappé, soulignant son exceptionnel parcours international : « Kylian est unique. Il y a un Ballon d’Or chaque année, mais il n’y a qu’un seul meilleur joueur de l’histoire des Coupes du monde », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid se tourne vers le Racing Santander

Le Real Madrid prépare actuellement un match important de Liga contre le Racing Santander. L’équipe de Mourinho occupe la troisième place du championnat après avoir récolté 24 points lors de ses dix premiers matches. Elle accuse actuellement six points de retard sur le leader, Barcelone, un écart préoccupant qui ne lui permet plus de faux pas.