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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, ne voit aucun de ses joueurs actuels devenir entraîneur de sitôt, mais fait une exception notable pour un poste de dirigeant. Avant le match de Ligue des champions face au PSV, le technicien portugais a prédit que Bernardo Silva deviendrait un jour président du Benfica.

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Mourinho fait une prédiction audacieuse sur l’avenir de Silva

Mourinho a suscité la curiosité en évoquant l’après-carrière de Silva : selon lui, le milieu de terrain deviendra un jour président du Benfica. L’entraîneur portugais a livré sa prédiction lundi, lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions face au PSV au Santiago Bernabeu.

Interrogé sur la présence éventuelle d’un futur entraîneur dans son effectif actuel, Mourinho a eu du mal à citer un seul joueur. Il a plutôt prédit à Silva un avenir de dirigeant, loin du banc de touche, assurant que l’international portugais était destiné à présider son ancien club plutôt qu’à entraîner.

Le technicien portugais ne voit pas de futur entraîneur dans son effectif actuel

Mourinho a expliqué que la jeunesse de son vestiaire rendait bien trop précoce l’identification de futurs entraîneurs dans le groupe. S’il échange régulièrement avec ses joueurs sur des questions tactiques pour renforcer leur confiance, il ne voit aucun d’eux devenir entraîneur de sitôt.

« Il est encore trop tôt pour réfléchir, de manière générale, aux joueurs qui pourraient un jour devenir entraîneurs, car nous avons beaucoup de jeunes joueurs et très peu qui approchent de la fin de leur carrière », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. « Bernardo Silva sera président du Benfica, mais pour ce qui est de devenir entraîneur, j’ai du mal à voir qui cela pourrait être. »

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Le dialogue au cœur de la méthode Mourinho à Madrid

Si Mourinho ne voit pas de futur entraîneur parmi ses joueurs dans l’immédiat, ses propos soulignent la communication ouverte qu’il cultive au Santiago Bernabeu. En encourageant un dialogue constant autour du jeu du Real Madrid, l’entraîneur expérimenté veut que ses joueurs se sentent en confiance et comprennent leurs responsabilités tactiques.

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« Nous discutons toujours de football, principalement de notre jeu et de ce qui nous concerne », a ajouté Mourinho. « J’aime que les joueurs se sentent à l’aise et qu’ils aient confiance en ce que nous leur demandons, et nous parlons tout le temps. »

Le Real Madrid se concentre sur le choc face au PSV

Ces prédictions sur l’avenir de Silva mises de côté, Mourinho et le milieu de terrain doivent désormais se concentrer pleinement sur les enjeux immédiats sur le terrain. Le Real Madrid reçoit le PSV au Santiago Bernabeu pour la 5e journée de Ligue des champions, avec l’objectif de poursuivre sur sa lancée dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.