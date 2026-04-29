José Mourinho désigne son ancien club préféré : « Je n'ai jamais connu une ambiance aussi incroyable »

Dans une interview accordée à Il Giornale, José Mourinho est revenu sur son passage à l’AS Roma. L’actuel entraîneur du Benfica a occupé le poste d’entraîneur principal dans la capitale italienne pendant environ deux ans et demi, une période qu’il qualifie lui-même de plus belle de sa carrière.

Après une expérience mitigée à Tottenham Hotspur, il avait pris les commandes du club giallorosso à l’été 2021. Le point d’orgue de son mandat a été atteint un an plus tard, lorsque la Louve a remporté la toute première édition de la Ligue Europa Conférence face au Feyenoord.

En soulevant ce trophée, le technicien portugais met fin à quatorze ans de disette pour la Louve. En 2023, son équipe frôle même un deuxième sacre en Europa League, avant de s’incliner aux tirs au but face à Séville lors de la finale.

En Italie, les résultats ont été insuffisants : un jeu souvent critiqué et aucune qualification en Ligue des champions. Limogé début 2024, le technicien portugais conserve néanmoins un souvenir éclatant de son passage dans la capitale.

Pourquoi est-il si difficile de remporter des titres avec la Roma ?« Je ne sais pas », répond Mourinho. « La Roma a été le plus bel endroit de ma carrière. Je n’ai jamais connu une ambiance aussi incroyable autour d’une équipe de football. »

« Le Stadio Olimpico était toujours plein, et la façon dont les gens admirent les joueurs est fantastique. Les attentes sont-elles élevées ? Ce n'est pas un problème, car nous avons remporté la Ligue Europa Conférence. Les festivités étaient incroyables. »

« Je n’ai jamais connu une situation pareille, même pas lors de mes victoires en Ligue des champions avec l’Inter et le FC Porto. Mon aventure à la Roma est désormais terminée et je ne souhaite pas m’étendre davantage. J’insiste simplement sur un point : on ne peut pas reprocher aux supporters de la Roma de ne pas avoir gagné. »

« Les supporters giallorossi sont ceux qui soutiennent l’équipe, personne ne devrait leur en vouloir », a-t-il ajouté. Actuellement à la tête du Benfica, toujours invaincu au Portugal mais vraisemblablement hors course pour le titre, « The Special One » pourrait faire son retour au plus haut niveau l’été prochain, avec le Real Madrid.