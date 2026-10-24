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Jose Mourinho a balayé en riant l’idée que sa barbe, qu’il s’est récemment laissé pousser, soit le secret de la série parfaite du Real Madrid. Le technicien portugais s’apprête à relever un défi de taille ce week-end, alors que son équipe se prépare à se rendre au Camp Nou pour un Clasico à fort enjeu.

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La transformation du Real Madrid

La situation au Santiago Bernabeu semblait bien plus sombre il y a un peu plus d’un mois. Le 20 septembre, Madrid a subi une douloureuse défaite 2-1 face à l’Atletico dans le derby de la capitale. Ce résultat l’a laissé à la quatrième place, à six points de son grand rival, Barcelone. Mourinho traversait alors une période de forte pression. Sa frustration manifeste reflétait les difficultés de l’équipe en championnat, après un premier faux pas contre le Real Betis.

Depuis cette déception dans le derby, la situation a toutefois radicalement changé. Madrid a entamé une série de victoires remarquable, tant en Liga qu’en Ligue des champions. Ce redressement tactique et mental a coïncidé avec un changement d’apparence chez Mourinho : l’entraîneur a laissé pousser sa barbe pendant cette période faste, suscitant quelques plaisanteries sur sa nouvelle habitude.

Mourinho nie toute superstition

Lors d’une récente conférence de presse, l’entraîneur a été directement interrogé sur la possibilité que sa barbe soit devenue un porte-bonheur au cours de cette série de quatre victoires consécutives. « Il porte la barbe depuis un mois et a tout gagné : est-ce de la superstition ? », lui a-t-on demandé. La question a immédiatement fait sourire l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter.

Mourinho a vite écarté l’idée que sa barbe ait un lien avec les résultats de son équipe sur le terrain. « Absolument pas », a-t-il répondu en souriant, selon Sky Sport Italia. « J’ai si mauvaise mine que ça ? Je devrais la raser ? Mais je suis l’un des rares dans le monde du football à ne pas être superstitieux. »

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Maintenir la dynamique en octobre

Malgré ses dénégations, les résultats d’octobre sont difficiles à ignorer pour ceux qui cherchent des signes. Sky Sport Italia a relevé que la série de victoires avait commencé par un succès laborieux 1-0 contre Villarreal, acquis grâce à un but de Yan Diomande. Madrid a ensuite remporté un match spectaculaire contre la Roma en Ligue des champions (4-3), grâce à des buts tardifs d’Endrick et d’Antonio Rudiger qui ont renversé la rencontre dans les dernières minutes.

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Madrid a confirmé son efficacité en dominant Séville 4-1 en Liga. Kylian Mbappe a été le grand protagoniste de cette rencontre, inscrivant un doublé pour assurer les trois points à son équipe dans la capitale. Cette dynamique s’est prolongée lors du match européen suivant contre le RB Leipzig, remporté sur le même score de 4-1 grâce à des buts de Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe et Diomande. Cette succession de résultats a redonné confiance au groupe à un moment crucial de la saison. L’équipe de Mourinho semble avoir trouvé l’équilibre qui lui manquait lors des premières semaines, avant ce qui s’annonce comme le plus grand test de sa valeur jusqu’ici.

Le test ultime au Camp Nou

Le prochain Clasico au Camp Nou représente un défi particulier pour Mourinho et sa barbe. Barcelone abordera la rencontre avec un bilan parfait en championnat, après avoir remporté ses sept premiers matches de Liga. Le club catalan vient toutefois de subir sa première défaite de la saison, face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ce qui pourrait offrir un avantage psychologique aux visiteurs.

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Madrid compte toujours six points de retard au classement, ce qui rend cette rencontre capitale s’il veut réduire l’écart avec le leader. Il devra également jouer sans Vinicius Junior, qui purge une suspension de quatre matches.