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Jose Mourinho s’est inquiété de la fatigue de ses joueurs alors que le Real Madrid aborde la trêve internationale après une victoire confortable face à Valence. Le technicien portugais a reconnu espérer que les sélectionneurs, dont son ami Carlo Ancelotti, éviteront à ses joueurs épuisés de fournir trop d’efforts.

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Mourinho inquiet à l’approche de la trêve internationale

Après la nette victoire 3-0 du Real Madrid face à Valence à Mestalla, Mourinho a lancé un avertissement aux médias concernant la santé de ses joueurs. L’entraîneur portugais a profité de sa conférence de presse d’après-match pour souligner les conséquences physiques du calendrier actuel sur son effectif.

Alors que les compétitions nationales marquent une pause, plusieurs joueurs du Real Madrid s’apprêtent à parcourir le monde pour représenter leurs pays respectifs. Ce passage immédiat de leur club à leur sélection inquiète fortement Mourinho quant à l’état physique de ses joueurs clés.

Les exigences envers les sélectionneurs nationaux

Mourinho a reconnu qu’il était difficile de concilier les engagements en club et en sélection. Il a admis que, s’il devenait un jour sélectionneur, il ferait probablement passer ses propres besoins en priorité, tout en insistant sur l’importance de protéger les joueurs contre les blessures évitables.

« Je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas si je serai un jour sélectionneur, mais j’ai le sentiment que, si cela arrive, je serai très exigeant envers les clubs », a expliqué Mourinho sur le site officiel du club. « Je penserai à moi et à mon équipe. C’est ce que je ressens. Ils doivent aux joueurs de faire preuve de professionnalisme pour les aider à récupérer. Espérons que nous aurons de la chance. »

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Un message à Carlo Ancelotti

L’entraîneur du Real Madrid a notamment évoqué sa relation étroite avec Carlo Ancelotti, qui dirigera le duo brésilien Vinicius Junior et Endrick. Mourinho espère que son ancien homologue gérera soigneusement leur temps de jeu pendant la trêve à venir.

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« C’est pour cela que je n’ai pas envie d’appeler qui que ce soit, pas même mon ami Carlo », a déclaré Mourinho. « Mais dans le cas de Carlo, il suffit de regarder qui part avec lui : Vinícius, qui doit jouer ; Endrick, et si Carlo le fait jouer, je lui en serai reconnaissant. Ce n’est pas l’équipe de Carlo qui m’inquiète, mais je ne pense pas non plus que cela leur plaise lorsqu’un joueur se blesse à cause d’un effort excessif. »

Les joueurs du Real Madrid doivent récupérer

Une grande partie de l’effectif du Real Madrid va désormais rejoindre sa sélection pour une série de rencontres éprouvantes. Mourinho estime que ses joueurs passeront le début de la semaine à simplement récupérer des efforts fournis en club.

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Le Real Madrid espère en outre que ses joueurs clés reviendront dans la capitale espagnole sans nouvelle blessure. L’effectif de Mourinho devra être en pleine forme pour reprendre sa campagne nationale après cette courte pause.