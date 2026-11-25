Partager Suivez GOAL sur Google

À seulement 24 heures du choc face à Al-Kholood en Roshn Saudi League, José Gomes, entraîneur d'Al-Khaleej, a mis les points sur les i : selon lui, ce match qui paraît facile sur le papier pourrait se transformer en véritable piège si la concentration venait à manquer.

Publicité

Le technicien portugais, qui connaît bien la Roshn Saudi League, s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match tenue mercredi, en amont de la 13e journée, sur un ton prudent mais plein d'assurance. Il a affirmé que son équipe était parfaitement prête à revenir en force après la trêve internationale.

« Tout match en championnat saoudien est difficile par nature. Al-Kholood dispose d'un groupe de jeunes joueurs de qualité, c'est une équipe solide qui affiche une grande condition physique grâce à la faible moyenne d'âge de son effectif », a déclaré José Gomes.

Cette mise en garde ne sort pas de nulle part. Al-Kholood mise sur l'enthousiasme, la vitesse et un pressing haut, un style qui épuise tout adversaire qui n'aborde pas la rencontre pleinement concentré, physiquement comme mentalement. José Gomes a donc demandé à ses joueurs de rester vigilants dès la première minute et de ne laisser à l'adversaire aucune occasion d'imposer son rythme.

Interrogé sur l'impact de la trêve internationale sur la préparation de son équipe, le technicien portugais s'est montré réaliste, soulignant que cette pause n'avait pas été un avantage réservé à son équipe, mais qu'elle avait concerné tous les clubs sans exception.

Publicité Publicité

« La trêve a concerné tous les clubs sans exception. Le seul bénéfice de ces périodes, c'est le retour des joueurs blessés, et nous sommes aujourd'hui dans une situation idéale puisque notre effectif est au complet et entièrement prêt », a-t-il ajouté.

Related Topics

Prochains matchs ALK Saudi Pro League 07:15 ALK

Cet effectif au complet offre à José Gomes un éventail de choix plus large et lui permet de mettre en œuvre ses nouvelles idées lors de la phase à venir, après avoir atteint ces derniers temps l'objectif principal : prendre des points.

L'entraîneur d'Al-Khaleej a dévoilé une évolution nette de son approche tactique : « Ces derniers temps, je me suis concentré sur un style de jeu qui nous garantissait de prendre des points, sans tenir compte d'aucune autre considération. Désormais, nous allons travailler à améliorer la qualité du jeu et à renforcer la puissance offensive de l'équipe. »

Publicité

Par ces mots, José Gomes a adressé un message clair aux supporters d'Al-Khaleej : la suite sera plus audacieuse et plus spectaculaire, et l'équipe ne se contentera plus de défendre et de prendre des points, elle cherchera à imposer sa personnalité offensive.

Évoquant l'évolution du football saoudien, José Gomes n'a pas caché sa grande admiration pour le niveau atteint par la Roshn Saudi League, soulignant qu'elle réunit désormais une élite des meilleurs joueurs du monde et des joueurs très expérimentés.

Publicité

Le technicien portugais a fait remarquer : « La force du championnat et sa grande qualité technique ont également attiré de grands entraîneurs, venus travailler ici. »

Mais le moment le plus émouvant de la conférence est survenu lorsque José Gomes a abordé la situation de son compatriote Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, se disant mécontent de la manière dont sa carrière internationale s'est terminée.

Publicité

« La situation de Ronaldo en sélection était étrange et floue pour tout le monde. Il y a eu quelques erreurs dans la surface, mais Ronaldo reste le meilleur joueur du Portugal : il est toujours capable de transformer la moindre occasion en but », a-t-il expliqué.

José Gomes a conclu ses déclarations par des mots émouvants : « En tant que Portugais, j'ai vécu ces 23 dernières années à l'ère de Ronaldo en sélection. Durant cette période, nous avons été plus efficaces et nous avons remporté l'Euro et la Ligue des nations à deux reprises. Je ne suis pas heureux de son départ, j'aurais aimé qu'il continue à porter le maillot du Portugal. »