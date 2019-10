José Anigo et François Modesto rejoignent Sabri Lamouchi à Nottingham Forest

C'est une drôle d'aventure que Sabri Lamouchi vit actuellement à Nottingham Forest.

Le technicien français passé par le est le manager actuel de cette écurie mythique du football anglais, et cela porte ses fruits puisque Nottingham est actuellement leader de Championship, la deuxième division anglaise, devant d'autres clubs emblématiques comme le Leeds de Marcelo Bielsa.

L'article continue ci-dessous

Bien déterminé à faire remonter son club, l'ancien joueur d'Auxerre ne sera pas le seul Français dans cette mission puisque José Anigo le rejoint pour être responsable du recrutement, tandis que François Modesto a été nommé directeur technique du club.

Le club britannique a confirmé leurs arrivées ce mardi soir via ses supports officiels.

📝 Anigo joins as Head of International Recruitment#NFFC are delighted to announce the appointment of Jose Anigo as the club’s Head of International Recruitment. https://t.co/uHL2I5hX3G