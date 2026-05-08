Jorthy Mokio s'exprime sur Instagram après sa sélection en équipe nationale et revient sur les règles de la FIFA

Jorthy Mokio a officialisé vendredi après-midi son choix de porter désormais les couleurs de la RD Congo. Le milieu de terrain de l’Ajax explique dans un communiqué comment cette décision s’est imposée à lui.

Sur Instagram, le milieu de terrain a publié un cliché où il porte le maillot des Léopards et a confié : « Cette décision n’a pas été prise à la légère. La Belgique m’a tant apporté, sur le terrain et en dehors, et je lui en serai toujours reconnaissant. »

Dans son communiqué, il explique que son lien avec la RD Congo s’est renforcé au fil du temps : « Je ne pouvais plus l’ignorer. Ce n’est pas une décision de la raison, mais du cœur. »

La RDC, qualifiée pour la phase finale pour la première fois en 52 ans, figure dans un groupe comprenant la Colombie, le Portugal et l’Ouzbékistan. Mokio espère y prendre part, bien que les règlements de la FIFA constituent une menace sérieuse.

Ayant déjà disputé un match officiel avec les Diables Rouges, il doit désormais obtenir l’aval de la FIFA pour revêtir le maillot congolais au Qatar. « La question est de savoir si cela sera possible, compte tenu des règlements. C’est vraiment formidable que la RD Congo ait réussi à se qualifier. Si c’est faisable et que je suis appelé, je serai en tout cas prêt », a-t-il déclaré au journal De Telegraaf.

Sur Instagram, il assure respecter pleinement les règles de la FIFA : « Ce choix n’est pas motivé par une opportunité à court terme. Il s’inscrit dans une perspective à long terme, ancré dans une vision pour ma carrière et dans un sentiment d’appartenance qui va au-delà d’un simple championnat ou d’un calendrier. »

Pour conclure, le jeune talent de 18 ans précise qu’il est Congolais jusqu’au bout des ongles. « C’est avec ces couleurs que je veux écrire le prochain chapitre de mon histoire », conclut le joueur de l’Ajax.

@jorthy.24