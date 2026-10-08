Jorthy Mokio (Ajax) vaut 53 millions d’euros : les joueurs du PSV, de Feyenoord, du FC Twente et du Sparta suivent à bonne distance

Le CIES (Centre international d’étude du sport) a dévoilé son top 100 des joueurs de moins de 20 ans les plus valorisés hors des cinq grands championnats européens. Deux joueurs de l’Ajax figurent dans le top 10 de ce top 100. Le PSV, Feyenoord, le FC Twente et le Sparta Rotterdam sont également représentés dans la liste de l’institut suisse de recherche et d’enseignement.

Jorthy Mokio est considéré par le CIES comme le deuxième joueur de moins de 20 ans le plus valorisé au monde, hors Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1. Le milieu de terrain de l’Ajax s’est vu attribuer une valeur de 52,9 millions d’euros.

Oskar Pietuszewski, du FC Porto, occupe la première place avec 56,3 millions d’euros. Le top 5 est complété par Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers, 46,1 millions), João Simões (Sporting CP, 43,2) et Álvaro Montoro (Botafogo, 39,3).

À la huitième place, on retrouve Aaron Bouwman. Le défenseur central de l’Ajax est valorisé à 30,4 millions d’euros. Le joueur d’Eredivisie suivant, Noah Fernández du PSV, occupe la 17e place avec 21 millions d’euros. Ruud Nijstad, du FC Twente, est 39e avec 13,9 millions.

Thijs Kraaijeveld est le seul joueur de Feyenoord présent sur la liste. Il occupe la 84e place (8 millions). Abdellah Ouazane (Ajax) est valorisé à 7,5 millions, ce qui lui vaut la 95e place. La 96e place revient au joueur du Sparta Lushendry Martes (7,4), tandis que Mikkel Bro Hansen, du PSV (7,4), figure également dans le top 100 à la 98e place.

« L’approche entièrement statistique du CIES Football Observatory nous permet non seulement d’évaluer les joueurs selon leur situation actuelle, mais aussi de développer des scénarios pour estimer les évolutions futures probables », explique le CIES pour contextualiser ces chiffres.

« Notre approche aide les acteurs du monde du football dans un large éventail d’applications : négociations de transferts, prolongations de contrat, prêts, clauses libératoires, litiges, ventes de clubs, rachats, reporting financier, octroi de crédit, assurances et plus encore. »

Le top 100 complet est disponible ici.