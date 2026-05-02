Jorthy Mokio (Ajax) a dû faire face à une étiquette particulièrement blessante : « On te présente comme quelqu’un que tu n’es pas. »

Jorthy Mokio a récemment signé un contrat à long terme au Johan Cruijff ArenA. Il restera donc lié à l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2031. Dans une interview accordée au De Telegraaf, le jeune joueur revient sur une période mouvementée.

À tout juste 18 ans, le jeune homme a déjà disputé cinquante matchs officiels sous les couleurs ajacides, marquant six buts et délivrant trois passes décisives.

Satisfait de cette prolongation, il commente : « Cela montre que la confiance est réciproque. L’Ajax croit en mon développement, et je crois au projet que le club a pour moi. »

Interrogé sur son éventuel rôle de futur leader, il répond : « Je l’espère. Le leadership se montre sur le terrain, pas dans les discours. Je suis encore jeune et j’ai encore beaucoup à apprendre, mais je travaille chaque jour à progresser et à donner l’exemple, y compris en matière de leadership. »

Les négociations entre l’Ajax et Mokio ayant été longues, certains supporters et médias l’ont taxé de « cupide ». « Ce fut dur. On est jeune, on bosse dur, puis on est présenté comme quelqu’un qu’on n’est pas. Mais j’ai vite appris à me concentrer sur les gens qui me connaissent vraiment. »

« Nous voulions que tout soit bien réglé. Pour moi, pour le club et pour mon développement. Ce sont des choses qu’il faut gérer avec soin. C’est bien que tout soit réglé correctement », déclare le jeune talent.

Il tient à remercier le directeur technique Jordi Cruijff pour sa confiance. L’objectif est clair : faire de ce gaucher un joueur clé de l’Ajax dans les années à venir.