« Jorthy Mokio a coupé les liens avec ses parents après avoir prolongé son contrat avec l’Ajax. »

Les parents de Jorthy Mokio (18 ans) ont considérablement perturbé les longues négociations entre l’Ajax et le jeune joueur au sujet d’une nouvelle convention. C’est ce qu’a révélé mercredi Tim van Duijn, spécialiste de l’Ajax pour Voetbal International, dans le podcast Pantelic.

L’Ajax a soudainement annoncé la semaine dernière que Mokio avait prolongé son contrat à Amsterdam. Le jeune Belge est ainsi lié au club jusqu’en milieu d’année 2031. Van Duijn explique pourquoi le processus a été si long : « Fin 2023, vers octobre, j’avais entendu que les discussions avançaient bien. Jusqu’à ce que la famille s’en mêle de façon très affirmée. C’est un dossier très douloureux, surtout pour Mokio lui-même. »

« Mokio a finalement signé parce qu’il a 18 ans et peut désormais décider seul. Concrètement, il a dû s’opposer à ses parents. On a prétendu qu’il réclamait un salaire à la Henderson, mais l’argent n’a jamais été sa priorité », assure Van Duijn.

Le rôle trouble du père

Selon l’homme de confiance, le véritable problème vient de Mokio senior : « Le joueur voulait simplement rester à tout prix. Il était prêt à s’adapter à la structure de l’Ajax, mais son père le considérait comme une vache à lait et souhaitait le transférer dans un grand club. »

À un moment donné, l’Ajax refuse même de discuter avec le père de Mokio, tout en maintenant des relations cordiales avec le jeune prodige. « Ils ont bouclé l’affaire en environ six heures : accord trouvé, contrat rédigé, transfert vers l’ArenA, signature, photos et communiqué de presse. L’Ajax a fait preuve d’une efficacité remarquable pour envoyer un signal fort », explique Van Duijn.

La situation décrite par Van Duijn dans le podcast est poignante. « Je ne devrais peut-être pas le dire, mais on a vraiment l’impression d’un parent typique qui a perdu le contrôle sur son fils. Aujourd’hui, il a dix-huit ans et dispose de son libre arbitre. Chaque euro qui rentrait allait à son père. Il ne pouvait même pas accéder à son propre argent. Maintenant, il le peut bien sûr à nouveau, mais c’est tout simplement triste. Heureusement, il vit désormais chez sa petite amie à Amsterdam. »

Selon Van Duijn, le joueur a aujourd’hui coupé tout contact avec ses parents. « Il les a pratiquement mis à la porte pour gérer seul le dossier avec Jordi Cruijff. La situation pourrait encore s’aggraver : la famille est très en colère. »

Van Duijn manifeste de l’empathie pour le jeune joueur : « Il faut se mettre dans la tête d’un garçon de dix-huit ans. À un âge où l’on doit normalement prendre ses distances avec ses parents, c’est un véritable séisme dans sa vie. »

« En pratique, il n’a plus de parents aujourd’hui. Il ne lui reste que ses agents, quelques amis à l’Ajax et le soutien de sa petite amie chez qui il vit. Il ne va pas tomber dans le vide, mais à cet âge, se passer de ses parents… Officiellement, on est adulte, mais psychologiquement, on reste un enfant », conclut Van Duijn.