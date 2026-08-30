Jorrel Hato, Bart Verbruggen et Mats Wieffer se distinguent dans une édition spectaculaire de Chelsea - Brighton

Chelsea a également remporté son deuxième match de Premier League de la saison. Les Blues ont pris rapidement l’avantage grâce aux erreurs des joueurs de Brighton Bart Verbruggen et Mats Wieffer, une avance qu’ils n’ont ensuite plus lâchée au terme d’un duel prolifique en buts : 4-3. Jorrel Hato a signé la superbe passe décisive sur le 3-0 de João Pedro. Brighton avait débuté la semaine dernière par une victoire convaincante contre Aston Villa (4-0), mais redescend désormais sur terre.

Du côté de Chelsea, la recrue fraîchement arrivée Emiliano Martínez a immédiatement fêté sa première titularisation. Hato a démarré au poste de piston gauche. À Brighton, Verbruggen et Wieffer (comme milieu défensif axial) étaient titulaires, tandis que des visages bien connus de l’Eredivisie, Olivier Boscagli (à gauche) et Ferdi Kadioglu (à droite), occupaient les postes de latéraux.

Avant le match, les légendes du club récemment disparues Ken Bates et Bobby Tambling ont été honorées par une minute de silence, et cela a semblé donner un supplément de force aux Blues. Chelsea a démarré fort et a obtenu un corner à la suite d’une attaque dangereuse sur le côté droit. Sur celui-ci, João Pedro a placé une tête sur la cuisse de Wieffer, qui a ensuite voulu dégager le ballon de la tête.

Le milieu axial n’y est pas parvenu, Verbruggen étant intervenu un tout petit peu plus tôt pour détourner le ballon juste devant lui. Verbruggen n’a ensuite plus pu intervenir, car Wieffer le gênait. Roméo Lavia en a profité pour pousser le ballon repoussé au fond : 1-0.

Brighton a vacillé et comptait déjà deux buts de retard avant même le quart d’heure de jeu. Hato a remis le ballon de la tête vers João Pedro, qui a lancé Morgan Rogers. Son centre a été repris victorieusement par Pedro Neto, et Verbruggen était cette fois impuissant : 2-0.

La situation a encore empiré pour Brighton, qui a également encaissé le 3-0 bien avant la pause. Hato a été lancé sur le côté gauche et a pris de vitesse Wieffer grâce à son impressionnant sprint. L’ancien joueur de l’Ajax a centré pour João Pedro, qui a conclu : 3-0.

Brighton n’a pourtant pas abdiqué et a été récompensé de ses efforts en trouvant assez rapidement le chemin des filets après le troisième but de Chelsea. Malick Yalcouyé a repris de volée un ballon repoussé de manière splendide, avec l’aide du poteau intérieur : 3-1.

Brighton est totalement revenu dans le match lorsque le score est passé à 3-2 après la pause. Le centre de Pascal Gross a été tellement dévié par João Pedro que Martínez n’a rien pu faire et a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets pour la deuxième fois de son match de débuts.

À vingt minutes du terme, Chelsea a toutefois repris ses distances avec Brighton. Cole Palmer a trouvé un peu d’espace à l’extérieur de la surface, a accéléré en laissant notamment Wieffer derrière lui, puis a enroulé magnifiquement du gauche dans la lucarne opposée : 4-2.

Ce n’était pas le dernier but de l’après-midi. Sur la dernière attaque de la rencontre, Gross a parfaitement mis sa tête sur le ballon et a battu Martínez d’un coup de tête puissant. Il n’y a toutefois plus eu de temps pour davantage : 4-3.



