Joris van Overeem quitte le SC Heerenveen après seulement une saison pour rejoindre un autre club de l’Eredivisie

Joris van Overeem fait son retour au FC Utrecht après quatre ans d’absence. Le club d’Utrecht est parvenu à un accord avec son club actuel, le sc Heerenveen, sur un montant de transfert de 700 000 euros, rapporte *De Telegraaf*. Le milieu de terrain de 32 ans signe un contrat au Galgenwaard jusqu’à la mi-2028.

Dès le mois de mai, ESPN indiquait qu’Utrecht étudiait la possibilité de faire revenir Van Overeem. Le dossier a mis du temps à se débloquer, en raison de négociations longues et complexes.

Une percée a donc été réalisée, ce qui signifie que le transfert est enfin sur le point d'être finalisé. Utrecht renforce ainsi son effectif avec un joueur expérimenté.

L’entraîneur Anthony Correia avait d’ailleurs répété ces dernières semaines qu’il espérait concrétiser ce retour. Les départs de Mike van der Hoorn et Nick Viergever cet été avaient en effet privé le club de plusieurs cadres expérimentés.

Van Overeem, qui réside à Amsterdam, souhaitait justement jouer un peu plus près de chez lui. Lorsque Utrecht en a eu vent, le club s’est attelé à la conclusion d’un transfert.

Le milieu de terrain avait déjà porté les couleurs des « Domstedelingen » entre 2018 et 2022, disputant 98 matchs d’Eredivisie au cours de cette période. Il a été impliqué dans neuf buts, dont cinq marqués et quatre passes décisives.

Après son départ d’Utrecht, Van Overeem a poursuivi sa carrière en Israël, où il a passé trois saisons sous les couleurs du Maccabi Tel-Aviv, avant que Heerenveen ne le fasse revenir aux Pays-Bas l’été dernier, sans indemnité de transfert.

Chez les Frisons, le milieu de terrain expérimenté s’est immédiatement imposé comme un joueur clé. Les chiffres confirment son impact : lors du dernier exercice d’Eredivisie, Van Overeem a délivré dix passes décisives et inscrit deux buts, se classant parmi les milieux les plus productifs du championnat.