Joris Mathijsen aide son ancien club, le Feyenoord, à se séparer d’un joueur devenu superflu

Le Feyenoord prête Shiloh ’t Zand (23 ans) au Fortuna Sittard pour la prochaine saison d’Eredivisie. Le club limbourgeois disposera d’une option d’achat pour le recruter définitivement à l’issue de cet exercice.

Au Fortuna Sittard, il portera le numéro 22 et intègre immédiatement le groupe de l’entraîneur Danny Buijs.

Le directeur technique Joris Mathijsen se réjouit de l’arrivée de ’t Zand. « Nous sommes ravis que Shiloh ait choisi Fortuna. C’est un joueur talentueux qui, grâce à ses qualités, apporte un plus précieux à notre effectif. Avec son arrivée, nous avons trouvé le renfort tant attendu pour notre milieu de terrain. »

Le joueur lui-même se dit impatient de relever ce nouveau défi. « Je suis fier de rejoindre Fortuna Sittard. C’est une belle étape dans ma carrière et une formidable opportunité de continuer à progresser. »

« Je suis en forme, très motivé et impatient de travailler dur pour l’équipe. J’espère pouvoir rapidement montrer mes qualités et jouer un rôle important pour le club et les supporters », conclut le droitier.

Prêté avec succès au FC Dordrecht, il avait ensuite connu un passage plus discret à l’Heracles Almelo.

Le milieu de terrain, toujours sous contrat avec le club de Rotterdam jusqu’en juin 2028, est estimé à 300 000 euros par Transfermarkt.