L’arbitre Martin van den Kerkhof s’attend à ce que le match entre le FC Utrecht et les Go Ahead Eagles soit achevé « quelque part au début de la semaine prochaine ». Il a définitivement arrêté la rencontre entre les deux clubs samedi soir après un peu plus d’une heure, après que des supporters d’Utrecht ont à plusieurs reprises lancé des feux d’artifice et des gobelets sur la pelouse. Le score était alors de 1-3 en faveur des visiteurs de Deventer.

Après que Go Ahead a porté le score à 0-2 puis 0-3 juste après la pause, des supporters d’Utrecht ont lancé des feux d’artifice sur la pelouse. La rencontre a été temporairement interrompue avant de reprendre environ un quart d’heure plus tard. Utrecht a alors réduit le score à 1-3, mais les incidents ont de nouveau éclaté.

Les joueurs de Go Ahead ont conservé le ballon, empêchant Utrecht de reprendre rapidement le jeu. Cela a provoqué une échauffourée, puis des supporters d’Utrecht ont lancé des gobelets sur la pelouse sous le coup de la frustration. Le match a de nouveau été interrompu. Cette fois, définitivement, a-t-on appris un peu plus tard.

« C’est exactement ce que nous ne voulons vraiment pas voir », a déclaré Van den Kerkhof à ESPN. « La première fois, il s’agit de la sécurité des joueurs, qui peut potentiellement être mise en danger. Et la deuxième fois, lancer des gobelets de manière aussi massive, nous ne voulons pas de ça. »

« Nous laissons cette décision d’interrompre ou non à la concertation locale des autorités. Tout cela doit être réglé, tout comme le maintien de l’ordre public à l’extérieur. C’est pour cela que cela a pris un peu plus de temps. »

« C’est au service des compétitions de déterminer quand nous reprendrons le jeu. Mais ce sera sans aucun doute quelque part au début de la semaine prochaine. C’est terrible. Je suis un amoureux du football, et cela n’a tout simplement pas sa place. C’est dommage que cela arrive malgré tout de temps à autre. »

Joris Kramer

Joris Kramer, le capitaine de Go Ahead, a été impliqué dans l’échauffourée après le but du 1-3 d’Utrecht, juste avant l’arrêt définitif du match. « J’en prends un tout petit peu la responsabilité, parce que je provoque moi-même la situation », reconnaît-il. « Je voulais prendre le ballon un instant pour nous donner le temps de tout organiser. Mais bien sûr, eux, ils jettent quand même des choses. C’est dommage. »

« C’est dommage que cela arrive, mais nous savions à l’avance que cela allait probablement se produire. Nous avions déjà reçu quelques messages ce matin dans le groupe WhatsApp, de la part de notre sécurité, indiquant que cela allait arriver. Et c’est vraiment très regrettable que cela se produise effectivement. Mais on sait que ce risque est plus grand quand le score est de 0-3. »