Jorginho reconnaît les "rumeurs'' de départ de Chelsea mais est "concentré" pour aider l'équipe

L'international italien s'est exprimé sur son avenir après sa première apparition pour les Blues en quatre mois.

Jorginho a reconnu les rumeurs concernant un départ imminent de , mais insiste sur le fait qu'il est complètement "concentré" pour aider l'équipe à terminer la saison de la meilleure manière possible. Les Blues ont signé l'international italien en provenance de pour un montant initial de 50 millions de livres sterling à l'été 2018, alors que le milieu de terrain rejoignait son ancien entraîneur en , Maurizio Sarri, à Stamford Bridge.

Le joueur de 28 ans s'est rapidement adapté à l'intensité du football anglais et a aidé les Blues à obtenir une troisième place tout en apportant une grande contribution lors de leur sacre en la saison dernière. Maurizio Sarri est revenu en pour prendre le poste d'entraîneur à la à la fin de la campagne, mais Jorginho a conservé une place dans le onze de départ de Chelsea sous le successeur de l'Italien, Frank Lampard.

L'ancienne star de Naples a disputé 38 matches toutes compétitions confondues cette saison, aidant les hommes de Lampard à se battre pour une place dans le top quatre en et à atteindre le dernier carré de la et les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cependant, il n'a joué qu'une seule fois pour les Blues depuis mars, après avoir glissé dans la hiérarchie depuis la reprise de la saison le 17 juin.

Plus d'équipes

"Tuer les matches plus rapidement"

L'article continue ci-dessous

La seule apparition de Jorginho a eu lieu cette semaine avec son entrée en jeu en deuxième mi-temps lors de la victoire 3-2 de Chelsea contre mardi, Lampard expliquant avant le match que sa décision de choisir Billy Gilmour au détriment de l'international italien était purement tactique. Maurizio Sarri aurait hâte de retrouver Jorginho à la Juve lorsque le mercato estival ouvrira ses portes, mais le meneur de jeu expérimenté insiste sur le fait qu'il n'a été en contact avec personne pour quitter Stamford Bridge.

La star de Chelsea a déclaré sur le site officiel du club après la victoire à Selhurst Park: "Je dois juste rester concentré sur le moment où l'équipe a besoin de moi. Il y a eu des rumeurs mais je n'ai rien entendu, je me concentre juste sur bien finir la saison avec Chelsea et me qualifier pour la Ligue des Champions." Olivier Giroud, Christian Pulisic et Tammy Abraham ont marqué les buts des Blues contre une équipe dynamique de Crystal Palace, qui a presque arraché un point en toute fin de match.

Jorginho dit que Chelsea doit être plus impitoyable dans les derniers mètres pour éviter un scénario similaire dans les matchs à venir : "Dans l'ensemble, c'était une bonne performance. Nous avons créé des opportunités, et nous devons simplement être plus efficaces lorsque nous avons des occasions de creuser l'écart. Nous aimons souffrir. Nous devons apprendre à tuer le match avant la dernière minute, être plus clinique pour éviter cette tension à la fin, mais nous créons des opportunités qui sont positives".