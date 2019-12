Jorginho : "Chelsea n'est pas trop jeune, juste trop tendre"

Le milieu de terrain s'est montré ferme après le succès face à Arsenal et il a appelé ses coéquipiers à progresser mentalement.

Buteur lors du succès face à en dimanche, Jorginho est lucide. Les Blues ont réussi à l'emporter sur la pelouse des Gunners mais ils ont été beaucoup trop tendre pendant les trente premières minutes de la partie laissant les Gunners ouvrir le score. a lutté pour revenir à hauteur d'Arsenal avant de l'emporter en fin de match. Un match loin d'être maîtrisé de la part des Blues. Après la rencontre, Jorginho a refusé de mettre cela sur le compte de la jeunesse.

"Je pense que lorsque vous jouez pour Chelsea, nous parlons beaucoup de 'jeunes, jeunes, jeunes, jeunes' mais nous sommes au milieu de la saison et chaque joueur doit prendre ses responsabilités. Pas seulement les joueurs plus âgés. Bien sûr, les jeunes joueurs ont besoin de plus d'aide mais la jeunesse n'est pas une excuse, il suffit d'être prêt, préparé pour le match, prêt à se battre, parce que vous jouez pour Chelsea en Premier League et c'est ça", a analysé le milieu de terrain des Blues.

"J'ai essayé de pousser les autres"

"Battre Arsenal était très important pour nous. C'est assez difficile de gagner à l'extérieur, surtout quand c'est un derby, et le sentiment est fou. Mais maintenant, nous devons changer notre mentalité et gagner à la maison aussi parce que nous en perdons trop points. J'ai essayé de pousser mes amis quand je suis entré. Nous étions un peu mous au début et j'ai essayé de changer cela parce que nous devions changer notre état d'esprit. Nous ne nous battions pas assez. Je ne sais pas pourquoi parfois, cela peut arriver", a ajouté l'Italien.

Jorginho considère que Chelsea doit être mieux préparé pour ce genre de matches : "Parfois tu vas sur le terrain et tu n'as pas raison et, quand tu veux changer parce que tu te rends compte que tu ne te bats pas assez, c'est difficile. Aujourd'hui on peut changer ça mais parfois on ne peut pas alors peut-être qu'on a besoin de mieux se préparer . Je pense que ce qui est important, c'est que tous les joueurs parlent et aident. Aujourd'hui, je suis venu du banc pour aider mes amis. Le plus important est le résultat parce que nous avons beaucoup travaillé et je pense honnêtement que nous le méritions".

Sur le fond, Jorginho n'a pas fondamentalement tort puisque Chelsea a marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Une immense anomalie pour un cador de la Premier League. Les Blues sont capables du très bon comme du moins bon d'un match à l'autre, et parfois même dans la même rencontre. Chelsea doit faire preuve de davantage de maîtrise et d'expérience à l'avenir pour espérer remplir ses objectifs en fin de saison.