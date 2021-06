Jorginho : "Cette Italie ressemble à Chelsea"

Le milieu de terrain de la Nazionale voit de nombreuses similitudes entre l'équipe italienne et son club de Chelsea.

L'Italie a parfaitement négocié son entrée en lice dans l'Euro avec une large victoire devant la Turquie vendredi soir pour le match d'ouverture à Rome (3-0). Prochain rendez-vous pour la Squadra Azzura : mercredi soir, face à la Suisse.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Jorginho a dit son bonheur de faire partie de l'équipe emmenée par Roberto Mancini, juste après son succès en Ligue des champions sous les couleurs de Chelsea au terme d'une finale remportée face à Manchester City grâce à un but de Kai Havertz (1-0) à Porto.

"C’est difficile de mettre des mots sur ce que j’ai vécu en Champions League. Je voudrais revivre ce sentiment avec la Nazionale, car ce groupe ressemble à celui de Chelsea. C’est bien de gagner et juste de célébrer sans jamais perdre l’humilité. Le prochain match est toujours le plus compliqué. La Suisse est très bien organisée", a déroulé l'ancien joueur de Naples devant les médias.

Avant de développer sur les ressemblances entre sa sélection et son équipe en club, notamment sur l'animation de l'entre-jeu : "Barella ressemble à Kanté. Ils sont physiques et courent pendant 90 minutes en récupérant beaucoup de ballons. Ils me donnent un gros coup de main."

Le milieu de terrain italien composé de Jorginho, Manuel Locatelli et Nicolo Barella s'est montré impérial face aux Turcs, mais devrait être encore renforcé avec le retour de blessure à venir d'un certain Marco Verratti. Pour le plus grand bonheur de son coéquipier.

"J’ai également hâte de retrouver Verratti sur le terrain, assure-t-il. Mais la philosophie de l’équipe ne change pas. On veut conserver la balle, chercher des espaces pour attaquer et aller vers l’avant."

Invaincue depuis septembre 2018 (et une défaite face au Portugal), l'Italie se veut ambitieuse à l'entame de cet Euro, elle qui espère rattraper le temps perdu après avoir loupé la qualification pour la Coupe du Monde en Russie il y a trois ans.

Après la Turquie et la Suisse, elle terminera sa phase de poules face au pays de Galles de Gareth Bale avant d'aborder très probablement les huitièmes de finale du tournoi.