Jorge Jesus détaille la hiérarchie des leaders et le renouvellement de l’effectif après la retraite de Cristiano Ronaldo

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Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a expliqué comment sera organisé le groupe de leaders de l’équipe nationale après la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. Après 23 années marquées par des records, Ronaldo se retire de la sélection, et Jesus a confirmé que le brassard serait attribué uniquement en fonction du nombre de sélections.

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Aborder une nouvelle ère sans une icône nationale

La retraite de Cristiano Ronaldo, après 23 ans, 234 sélections et 146 buts, a ouvert une période de transition pour la sélection portugaise dirigée par Jorge Jesus.

Alors que le Portugal se prépare à affronter le Danemark et le pays de Galles en Ligue des nations, le sélectionneur s’attache à intégrer de jeunes talents tout en préservant la stabilité de l’équipe.

L’absence de son capitaine emblématique permet à Jesus d’expérimenter différentes associations offensives.

Jesus dévoile un critère strict pour le choix du capitaine : le nombre de sélections

Interrogé sur la manière dont le groupe de leaders de l’équipe fonctionnera sans Ronaldo, Jesus a expliqué que le choix des capitaines repose sur un système clair, fondé sur le mérite.

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« En sélection, le choix se fait en fonction du nombre de sélections », a déclaré Jesus.

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« À l’heure actuelle, cinq joueurs se distinguent selon ce critère. Fait intéressant, ils ont tous joué sous mes ordres dans les clubs que j’ai entraînés. La logique restera la même. »

Les joueurs les plus capés appelés à diriger le Portugal

Jesus a désigné le noyau de joueurs expérimentés qui assumera désormais les responsabilités de leadership.

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« Après Cristiano Ronaldo, les joueurs qui comptent le plus de sélections sont Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves et Bruno Fernandes », a précisé le sélectionneur.

« Pas nécessairement dans cet ordre, mais ce sont ces cinq joueurs. »

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Jesus salue les performances de Bernardo Silva en club

Jesus a également distingué le milieu de terrain du Real Madrid Bernardo Silva pour la constance de ses performances au plus haut niveau du football européen en club.

« Il peut apporter son expérience et ses qualités de joueur », a souligné Jesus.

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« Il traverse une bonne période au Real Madrid, et ce n’est pas facile d’être titulaire dans une équipe comme le Real Madrid, l’une des meilleures au monde. Je n’ai aucun doute sur la valeur de Bernardo. »