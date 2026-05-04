Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, Jordy de Wijs s’engagera prochainement avec le RKC Waalwijk. Le défenseur central de 31 ans sera libre de tout contrat avec le Fortuna Düsseldorf à l’issue de la saison.

Bien qu’il ait été prêté la saison dernière au SC Heerenveen, il a principalement évolué ces dernières années en deuxième division en Allemagne et en Angleterre.

Ce gaucher a successivement porté les couleurs de Queens Park Rangers, Hull City et Fortuna Düsseldorf. Il opte aujourd’hui pour un retour significatif en Keuken Kampioen Divisie.

Le club waalwijkois peut encore accéder à l’Eredivisie via les barrages, mais le parcours s’annonce long. Plutôt que d’attendre, De Wijs s’apprête à signer un contrat de deux ans à Waalwijk dès la semaine prochaine.

Cette saison, il n’a disputé que 106 minutes sous les couleurs de Fortuna Düsseldorf, réparties sur huit matchs officiels en deuxième division allemande.

Le club allemand, en difficulté, risque même de descendre en troisième division, et son contrat, de toute façon, n’aurait pas été prolongé.

Il a déjà porté les couleurs du PSV, d’Excelsior et de Heerenveen aux Pays-Bas, et il avait même commencé sa formation au RKC il y a plus de vingt ans.