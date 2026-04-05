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Jordy Clasie revient sur son retour à l'AZ et reconnaît son erreur après plusieurs mois de convalescence

J. Clasie
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AZ Alkmaar vs Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
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Jordy Clasie a fait son retour contre Fortuna Sittard (victoire 2-0) après plus de six mois d'absence. Le milieu de terrain de l'AZ se confie dans De Telegraaf sur son parcours de rééducation et reconnaît avoir fait un mauvais choix à ce sujet.

Le 28 septembre, l'AZ s'est incliné face au NEC (2-1). Clasie a reçu un carton rouge, mais c'est après le match que le véritable problème est apparu. Quatre jours plus tôt, lors du match contre le PEC Zwolle (2-2), il s'était blessé à la cheville, une blessure qui s'est finalement avérée plus grave que prévu. 

« J'ai encore entraîné pendant deux jours et après, ça allait mieux. Contre le NEC, j'ai senti la douleur monter au bout de dix minutes », a déclaré le milieu de terrain, qui a ensuite expliqué qu'un scanner était nécessaire pour en déterminer la cause. 

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« Un fragment d’os de mon pied droit s’était déplacé et, plus tard, ils ont découvert une déchirure au niveau du tendon », a déclaré Clasie, qui espérait éviter l’opération. « Mais je n’ai pas pu y échapper. Au bout de sept semaines, il s’est avéré que ça ne guérirait pas tout seul. » Le milieu de terrain le regrette aujourd’hui. « J’aurais mieux fait de me faire opérer dès le premier jour, mais c’est facile à dire après coup. » 

La convalescence a été difficile pour Clasie. « Les gars sortent et toi, tu dois rester à l’intérieur », explique Clasie, qui reconnaît que c’était agréable d’avoir d’autres joueurs à l’infirmerie. « Je m’entendais bien avec Denso Kasius et Mexx Meerdink. On passe tout son temps à la salle de sport, c’est assez rébarbatif. Quand on peut alors se soutenir mutuellement, ça fait une énorme différence. » 

Le trio a reçu l’autorisation du directeur technique Max Huiberts de passer huit jours à Dubaï pour se remettre en forme, en compagnie du kinésithérapeute Frank Renzenbrink. « Quand on passe tous les jours par la même porte à Alkmaar, on a l’impression que les murs se referment sur soi. » 

« Le taxi était devant la porte à six heures et demie, nous nous sommes entraînés le matin et avons pu profiter du soleil l'après-midi. » Cet habitant de Haarlem a emmené sa femme et ses enfants à Dubaï. « Nous étions partis juste à temps, car les premiers drones iraniens sont arrivés peu après. » 

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