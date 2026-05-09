Jordy Clasie aurait pu toucher un salaire conséquent dans deux autres villes, mais il choisit de rester fidèle à AZ

L'année dernière, avant de prolonger son contrat avec l'AZ, Jordy Clasie aurait pu opter pour une aventure lucrative au Moyen-Orient. C'est ce qu'a déclaré le milieu de terrain de 34 ans dans le journal Algemeen Dagblad.

La saison dernière, le milieu de terrain de 34 ans a dû faire un choix cornélien : quitter son havre de paix d’Alkmaar pour un contrat juteux à l’autre bout du monde.

« On parle alors de Dubaï ou d’Abu Dhabi. Mais finalement, ma femme et moi avons fait le bon choix. Nous étions ouverts à cette idée, mais plus cela devenait concret, plus nous nous demandions si cela nous convenait », explique le vétéran.

À Alkmaar, il savoure un quotidien épanouissant : « J’ai une vie agréable ici, avec un bon salaire. Il faut aussi savoir chérir ce bonheur. Parfois, il faut se contenter de ce qu’on a. J’ai le sentiment d’avoir une carrière fantastique et l’argent est important, mais le bonheur vaut bien plus. »

« Je me demande si cela nous aurait rendus plus heureux. J’aurais aussi pu partir en Russie à un moment donné. Je ne l’ai pas fait non plus », ajoute Clasie.

Le milieu de terrain espère encore dicter le tempo à l’AZ pendant deux ans. « Et puis ce sera fini. Ce sera bien ainsi et je profiterai d’autres choses. De la pêche, par exemple. »

Le capitaine totalise actuellement 234 matchs officiels sous les couleurs d’AZ. Entre 2012 et 2016, Clasie a également disputé dix-sept rencontres internationales avec les Oranje.