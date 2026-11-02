Jordi Cruyff met en avant un transfert de l’Ajax : « J’en étais très heureux »

L’Ajax a créé la surprise l’été dernier avec l’arrivée de Julian Brandt. Le fait que presque personne n’ait vu venir ce transfert rend fier le directeur technique Jordi Cruyff.

Après avoir joué pendant des années au Borussia Dortmund, Brandt, 30 ans, était sans club l’été dernier. L’Ajax a créé la surprise en le recrutant gratuitement.

Lundi, dans l’émission Rondo sur Ziggo Sport, Cruyff est interrogé sur le transfert de cet été dont il est le plus fier. « Si je parle d’un seul, je ne parle pas des autres. Je ne trouve pas cela approprié », commence-t-il.

« Mais celui qui m’a vraiment réjoui, c’est Brandt. La manière dont ça s’est passé. Personne n’était au courant. Absolument personne. Je suis allé en Allemagne en voiture pour discuter avec lui en personne. »

« Et il se trouve que c’était un vendredi. C’est un peu le jour le plus agréable de la semaine. Les gens sortent dîner et reçoivent soudain un message annonçant que Brandt arrive à l’Ajax. Alors ils se disent : tiens, on n’en avait pas entendu parler. Comment est-ce possible ? »

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« Je pense aussi qu’il est important pour l’Ajax que, pour une fois, ce soit nous qui annoncions quelque chose. Et c’est nous qui décidons quand et comment. C’était important pour moi », conclut Cruyff.

Jusqu’à présent, l’Allemand répond plutôt bien aux attentes à Amsterdam. En dix-sept matches officiels avec l’Ajax, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.