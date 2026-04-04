Jordi Cruyff intervient : ces trois joueurs sont sur le point d'être mis à la porte de l'Ajax

Jordi Cruijff doit sortir l'Ajax de l'ornière au plus vite. Le nouveau directeur technique travaille déjà d'arrache-pied à la composition de l'effectif de la saison prochaine. Non seulement il doit apporter un regain de qualité à l'équipe, mais il doit également se séparer de certains joueurs.

Selon Het Parool, trois noms figurent en tête de liste : Owen Wijndal, Chuba Akpom et Anton Gaaei. « Ils ne sont pas assez bons pour le niveau que vise l'Ajax, mais ils ont des contrats lucratifs », écrit le journal d'Amsterdam.

Wijndal dispose d’un contrat jusqu’à mi-2027 et a déjà déclaré qu’il ne quitterait pas l’Ajax sans raison valable, compte tenu de son contrat lucratif. Gaaei est même lié pour une année de plus. Il en va de même pour Akpom, bien qu’Ipswich Town dispose d’une option d’achat à la fin de cette saison, lorsque sa période de prêt prendra fin.

Quoi qu’il en soit, Cruijff doit faire table rase. « À Amsterdam, un nettoyage semble être une condition préalable à un renforcement fondamental », selon Het Parool. « Ce qui distingue Cruijff de plusieurs de ses prédécesseurs, c’est qu’il se fiche complètement de tout le monde à l’Ajax. Il suit entièrement sa propre voie et s’appuie uniquement sur son propre réseau. »

Le fait que Cruijff fasse constamment appel à son propre réseau s'est déjà confirmé au cours de ses premiers mois à l'Ajax. Il a ainsi nommé Óscar García entraîneur du Jong Ajax, pour le faire ensuite passer à l'équipe première. Il a également jeté son dévolu sur le talentueux Sergio Arribas et, selon De Telegraaf, il souhaiterait entrer en contact avec Pep Guardiola.

Het Parool ajoute que Míchel et Xavi sont également des candidats sérieux pour prendre les rênes de l'Ajax 1 la saison prochaine. « Quoi qu'il en soit, un nouvel entraîneur bénéficiera d'un large soutien de la part de Cruijff », peut-on lire.