Marcelino va quitter Villarreal, a annoncé le club espagnol lundi après-midi via ses canaux officiels. Le technicien a toutefois réussi, ce week-end, à assurer la qualification de son équipe pour la Ligue des champions.

Samedi après-midi, le « Sous-marin jaune » s’est imposé 5-1 face à Levante, consolidant ainsi sa troisième place au classement. Grâce à cette victoire, le club ne peut plus être rattrapé par le Real Betis, cinquième.

Marcelino avait déjà dirigé le Sous-marin jaune de 2013 à 2016, propulsant le club parmi l’élite espagnole.

Revenu en 2023, il a qualifié le club pour la phase de groupes de la C1 lors des deux dernières saisons. Il quitte définitivement le club après 117 matchs.

Son départ pourrait toutefois contrarier les plans de l’Ajax : selon Matteo Moretto de Marca, Iñigo Pérez serait le grand favori pour lui succéder.

L’actuel entraîneur du Rayo Vallecano avait déjà été envisagé à Amsterdam et figurerait aussi sur la short-list du nouveau directeur technique Jordi Cruijff.