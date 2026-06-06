Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, l’Ajax aurait approché Perr Schuurs. Le club amstellodamois envisagerait de proposer un contrat au défenseur de 26 ans.

En février, le Torino a officialisé la résiliation à l’amiable de son contrat. Actuellement, le défenseur poursuit sa rééducation aux Pays-Bas.

Son dernier match remonte au 21 octobre 2023, lorsqu’il s’est déchiré les ligaments croisés contre l’Inter. Depuis, le défenseur limbourgeois a connu plusieurs revers, subi une nouvelle opération et n’est toujours pas complètement rétabli.

Mais ce moment approche. Selon Schira, l’Ajax souhaite l’aider en lui proposant un contrat d’un an et en lui offrant ainsi une perspective d’avenir.

Le Néerlandais avait déjà porté le maillot ajacide entre 2018 et 2022, inscrivant 95 matchs officiels à son actif.

Au Johan Cruijff ArenA, il était en concurrence avec Jurriën Timber et Matthijs de Ligt, aujourd’hui à Arsenal et à Manchester United.

Après son passage à l’Ajax, Schuurs a disputé 43 matchs sous les couleurs de Turin. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande a atteint 25 millions d’euros avant de chuter à 850 000 euros.