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imago-sport-1085799211.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
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Jordi Cruyff dévoile les projets de l’Ajax pour le mercato hivernal : « Peut-être que nous allons… »

Ajax

Jordi Cruyff s’est dit ravi du dernier mercato lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’Ajax. Le directeur technique se réjouit tout particulièrement de l’arrivée de Marc ter Stegen.

Ter Stegen est arrivé en prêt du FC Barcelone l’été dernier. Le gardien allemand avait reçu plusieurs offres, mais souhaitait jouer pour l’Ajax.

« Ter Stegen peut jouer où il veut, mais il a malgré tout la motivation de venir jouer à l’Ajax. Ce sont de belles opérations », rapporte Ajax Showtime.

Cruyff évoque également le prochain mercato. Le directeur technique du club d’Amsterdam ne veut pas trop en dévoiler. « Plus j’en dis, plus les joueurs deviennent chers. »

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« Ce ne sera pas aussi animé que cet été, mais nous ferons peut-être une petite opération. Si nous vendons quelqu’un, nous devrons aussi agir », conclut Cruyff.

L’Ajax occupe actuellement la troisième place de la VriendenLoterij Eredivisie, avec autant de points que Feyenoord, deuxième. Le PSV est en tête avec un point de plus.

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