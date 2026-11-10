Jordi Cruyff est ravi du dernier mercato, a déclaré le directeur technique lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’Ajax. L’arrivée de Marc ter Stegen le réjouit particulièrement.

Ter Stegen est arrivé l’été dernier en prêt du FC Barcelone. Le gardien allemand avait reçu plusieurs offres, mais souhaitait jouer pour l’Ajax.

« Ter Stegen peut jouer où il veut, mais il a tout de même envie de venir à l’Ajax. Ce sont de beaux transferts », rapporte Ajax Showtime.

Cruyff a également évoqué le prochain mercato. Le directeur technique du club d’Amsterdam ne veut pas en dire trop. « Plus j’en dis, plus les joueurs coûtent cher. »

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« Il n’y aura pas autant d’activité qu’en été, mais nous ferons peut-être une petite opération. Si nous vendons quelqu’un, nous devrons aussi agir », conclut Cruyff.

L’Ajax occupe actuellement la troisième place de la VriendenLoterij Eredivisie, avec autant de points que le Feyenoord, deuxième. Le PSV est en tête avec un point de plus.