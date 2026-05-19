« Jordi Cruyff a pris des renseignements auprès d’un entraîneur ayant mené le FC Barcelone à deux titres de champion. »

Selon le journal espagnol Diario AS, l’Ajax aurait pris contact avec Ernesto Valverde. Le technicien espagnol souhaite toutefois faire une pause dans sa carrière d’entraîneur.

Valverde quittera l’Athletic Club en fin de saison, après quatre années passées sur le banc basque. Son contrat arrivait à échéance, son départ était donc acté depuis plusieurs semaines.

Selon le quotidien sportif ibérique, Cruijff l’aurait approché ces dernières semaines pour lui proposer le poste d’entraîneur principal à l’Ajax, mais il a décliné l’offre. Le club amstellodamois serait désormais en négociations avancées avec Míchel, l’actuel coach de Gérone.

« J’ai besoin de souffler. Cette saison a été très longue et très difficile », a-t-il expliqué à la presse dimanche dernier.

« Pour l’instant, je m’arrête là. J’en ai besoin et c’est ce qu’il y a de mieux pour moi en ce moment. Je ne vais plus entraîner de clubs dans un avenir proche », a-t-il conclu.

Valverde a remporté la Coupe d’Espagne avec l’Athletic Club lors de la saison 2023/24 et a été sacré deux fois champion d’Espagne avec le FC Barcelone.

Au Barça, il a dirigé 145 matchs avant d’être limogé en 2020 suite à une série de résultats décevants.