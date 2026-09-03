Jordi Cruijff est revenu sur la période des transferts dans un entretien accordé à Ajax TV. Le directeur technique des Amstellodamois a fait venir deux attaquants à Amsterdam, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare, mais parmi les deux, Leonardo ne parvient pas encore à faire forte impression. Cruijff ne se fait toutefois absolument aucun souci.

Alors que Tolu (25 ans) a été prêté avec option d’achat par Wolverhampton Wanderers, l’Ajax a déboursé un peu moins de 20 millions d’euros à Al-Hilal pour Leonardo (23 ans). Ce dernier a trouvé le chemin des filets à deux reprises jusqu’à présent, mais se distingue surtout par les (nombreuses) occasions qu’il ne convertit justement pas. Tolu a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives, alors qu’il n’a été préféré à Leonardo que lors de deux matches.

« Le travail d’un directeur technique est d’essayer de créer un effectif dans lequel l’entraîneur a toutes les armes pour tous les matches, parce que chaque match est a different battle », répond Cruijff à la question de savoir pourquoi il a choisi Tolu et Leonardo. « Donc, il faut en réalité avoir tous les types de joueurs. Même chez les attaquants, il faut en avoir un qui soit fort dans les airs et un autre qui se démarque sur dix mètres et frappe vite. »

« Chez les attaquants, je trouve très important qu’ils soient toujours au bon endroit, car cela augmente justement les chances de marquer. Tout le monde peut toujours un peu râler en disant : “oui, il rate beaucoup d’occasions !” », lance Cruijff en faisant référence à Leonardo, « mais il est toujours bien placé. Sinon, il ne raterait pas d’occasions. »

« Si quelqu’un ne rate jamais une occasion, cela signifie qu’il n’est pas au bon endroit. Donc, je préfère que les joueurs soient toujours au bon endroit, et pour l’instant elles ne rentrent pas, mais bientôt si. Pour moi, ce sont deux joueurs qui offrent une certaine garantie de buts dans ce championnat. Ça se sent, tout simplement. »

« Parfois, il faut simplement laisser du temps aux joueurs, en particulier quand ils sont jeunes, mais si l’on regarde les deux joueurs, ils ont quand même affiché de bonnes statistiques dans leur carrière », estime Cruijff. Il y a de fortes chances que l’entraîneur Míchel Sánchez choisisse de nouveau Tolu samedi soir pour le choc face au champion en titre, le PSV.

Don-Angelo Konadu a été prêté à Lommel SK en raison du manque de perspectives, le club obtenant également une option d’achat. Kasper Dolberg semblait devoir partir vers le FC Midtjylland le dernier jour du mercato, le club étant à la recherche d’un remplaçant à Franculino Djú, vendu à Trabzonspor. Un accord n’a toutefois jamais été trouvé et le Danois devra donc se battre pour sa place à la pointe de l’attaque.