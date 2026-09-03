Jordi Cruijff soutient pleinement l’attaquant de l’Ajax Marcos Leonardo : « Garantie de buts en Eredivisie »

Jordi Cruijff est revenu sur le mercato dans un entretien accordé à Ajax TV. Le directeur technique des Amstellodamois a fait venir deux attaquants à Amsterdam, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare, mais parmi les deux, Leonardo ne parvient pas encore à faire forte impression. Cruijff ne s’inquiète toutefois absolument pas.

Alors que Tolu (25 ans) a été prêté avec option d’achat par Wolverhampton Wanderers, l’Ajax a déboursé un peu moins de vingt millions d’euros à Al-Hilal pour Leonardo (23 ans). Ce dernier a trouvé le chemin des filets à deux reprises jusqu’à présent, mais se fait surtout remarquer par les (nombreuses) occasions qu’il ne convertit justement pas. Tolu a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives, alors qu’il n’est préféré à Leonardo que depuis deux matches.

« Le travail d’un directeur technique, c’est d’essayer de créer un effectif dans lequel l’entraîneur dispose de toutes les armes pour tous les matches, parce que chaque match est a different battle », répond Cruijff à la question de savoir pourquoi il a choisi Tolu et Leonardo. « Donc, il faut en réalité avoir tous les types de joueurs. Même chez les attaquants, il faut en avoir un qui soit fort de la tête et un autre qui se démarque sur dix mètres et frappe vite. »

« Chez les attaquants, je trouve très important qu’ils soient toujours au bon endroit, parce qu’alors vous avez justement plus de chances de marquer. Tout le monde peut toujours un peu râler, en disant : “oui, il rate beaucoup d’occasions !” », vise Cruijff au sujet de Leonardo, « mais il est toujours bien placé. Sinon, il ne raterait pas d’occasions. »

« Si quelqu’un ne rate jamais une occasion, cela signifie qu’il n’est pas au bon endroit. Donc je préfère que les joueurs soient toujours au bon endroit, et qu’elles ne rentrent pas maintenant, mais bientôt oui. Pour moi, ce sont deux joueurs qui offrent une certaine garantie de buts dans ce championnat. Ça se sent, tout simplement. »

« Parfois, il faut simplement laisser du temps aux joueurs, surtout quand ils sont jeunes, mais quand on regarde les deux joueurs, ils ont obtenu de bonnes statistiques dans leur carrière », sait Cruijff. Il y a de fortes chances que l’entraîneur Míchel Sánchez choisisse de nouveau Tolu samedi soir dans le choc face au champion en titre, le PSV.

Don-Angelo Konadu est parti en prêt à Lommel SK en raison du manque de perspectives, le club ayant également négocié une option d’achat. Kasper Dolberg semblait devoir partir lors du dernier jour du mercato vers le FC Midtjylland, qui recherchait un remplaçant à Franculino Djú, vendu à Trabzonspor. Un accord n’a toutefois jamais été trouvé et le Danois devra donc se battre pour sa place à la pointe de l’attaque.