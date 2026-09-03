Jordi Cruijff répond aux critiques sur la politique de transferts de l’Ajax : « Les gens ne comprennent pas ! »

Jordi Cruijff n’est pas d’accord avec les reproches selon lesquels il prendrait de gros risques avec la politique de transferts de l’Ajax. Au micro d’ESPN, le directeur technique fait clairement savoir qu’il voit les choses autrement.

L’Ajax s’est montré très actif cet été sur le marché des transferts avec les arrivées de grands noms comme Marc ter Stegen et Julian Brandt. Marcos Leonardo a également été recruté à Amsterdam pour un peu moins de vingt millions d’euros.

Cruijff a fait venir onze nouveaux joueurs à l’Ajax, tandis que dix-sept joueurs ont aussi quitté le club. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des dépenses qu’aurait effectuées le directeur technique.

« Eh bien, je trouve justement qu’aucun risque n’est pris », commence-t-il. « Le risque, c’est de payer un transfert de club à club. Si cela tourne mal, alors on ne peut plus négocier. »

Le décideur estime qu’en cas d’insatisfaction, il est toujours possible d’intervenir. « Des joueurs que vous recrutez libres et à qui vous donnez un contrat d’un an. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez négocier. S’ils ont un contrat de deux ans, alors vous donnez aux joueurs quarante à cinquante pour cent et vous pouvez rompre. Donc, il n’y a absolument aucun risque. »

L’Amstellodamois de 52 ans réagit ensuite vivement aux critiques. « Mais les gens ne comprennent pas. Quand vous avez travaillé en Espagne avec le fair-play espagnol, le plus difficile d’Europe, vous savez comment il faut parfois minimiser les risques. »

Selon Cruijff, la situation financière de l’Ajax l’oblige en outre à faire preuve de créativité sur le marché des transferts. Il voit justement un prêt avec option d’achat comme un moyen de limiter les risques pour le club.

« Je trouve justement que lorsque je peux louer un joueur avec une option d’achat, autrement dit l’observer et l’étudier correctement pendant un an avant de pouvoir seulement décider ensuite, c’est précisément une minimisation des risques. Le risque, c’est d’acheter et d’espérer que cela se passe bien », conclut-il.