Jordi Cruijff recrute García pour succéder à García au poste d’entraîneur de Jong Ajax

Carlos García est officiellement le nouvel entraîneur du Jong Ajax, comme l’a confirmé le club par ses canaux officiels. Il succède à Óscar García, qui a quitté Amsterdam dimanche. Auparavant, Carlos García était l’adjoint d’Óscar García au sein du Jong Ajax et de l’équipe première. Toni Astorgano et Urby Emanuelson seront ses assistants.

Il connaît donc déjà bien le club amstellodamois pour avoir rejoint Óscar García immédiatement après la nomination de Jordi Cruijff au poste de directeur technique.

Ce dernier avait initialement pris les commandes de l’équipe réserve avant de rallier l’équipe première avec son staff suite au limogeage de Fred Grim en avril.

Óscar García a terminé à la cinquième place de la VriendenLoterij Eredivisie avant de remporter les barrages pour la Ligue Europa Conférence.

Jordi Cruijff ne lui a toutefois pas permis de rester. Le fils de Johan Cruijff a ensuite nommé Míchel, alors entraîneur de Gérone, au poste d’entraîneur principal de l’Ajax, poussant Óscar García à quitter le club.

Auparavant, il a entraîné le Flamurtari FC en Albanie et le Beitar Tel Aviv, et a également été adjoint au Chicago Fire.