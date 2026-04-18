Jordi Cruijff privilégie clairement un entraîneur espagnol pour l’Ajax, et l’Algemeen Dagblad évoque déjà trois candidats

Selon Johan Inan, spécialiste des clubs néerlandais, Jordi Cruijff pencherait fortement pour engager un entraîneur espagnol à l’Ajax, révèle l’Algemeen Dagblad ce samedi. Le directeur technique dispose déjà d’une short-list.

Selon Inan, Cruijff aurait déjà établi sa short-list. « Des sources assurent qu’elle comprend surtout des noms espagnols. Pour l’instant, on ignore encore l’identité des candidats inscrits sur cette liste. En revanche, les critères de sélection sont clairs. »

Selon le journaliste, Cruijff cherche un entraîneur exigeant, capable de propulser immédiatement l’Ajax dans la course au titre, tout en pratiquant un football offensif et spectaculaire. Le futur responsable devra aussi veiller à valoriser les joueurs du club amstellodamois.

Le journal publie samedi des photos de plusieurs techniciens ibériques. Inan a évalué Xavi, Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) et Míchel (Girona) selon trois critères : faisabilité, style de jeu et capacité à valoriser les joueurs.

Un obstacle majeur se pose toutefois pour Xavi, actuellement sans club : « Au FC Barcelone, il gagnait – selon certaines sources – environ 8 millions d’euros bruts par an. Un salaire hors de portée pour l’Ajax. »

Les exigences salariales de l’entraîneur du Rayo seront nettement moins élevées. Autre atout, selon Inan : « Les principes de jeu que Pérez applique au Rayo séduiront Cruijff. Il joue beaucoup en 4-2-3-1, exerce un pressing haut et permanent, et fait constamment varier les positions de ses joueurs en possession du ballon, en les incitant à jouer vers l’avant. »

En termes de salaire, Míchel se situe probablement entre Xavi et Pérez. « À cela s'ajoute le fait que Míchel dispose d'une position de négociation solide, car de nombreux clubs s'intéressent à lui en raison de son travail à Gérone. Villarreal, qui disputera à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine, est notamment à l'affût. En d’autres termes, Cruijff devra également présenter des arguments solides pour convaincre Míchel de rejoindre l’Ajax. »