Quelques jours après la fin de la saison, Jordi Cruijff s’exprime sur Instagram. Le directeur technique de l’Ajax fixe un cap ambitieux pour tout le club d’Amsterdam.

« Fin d’une saison difficile. Merci à nos supporters qui nous ont soutenus jusqu’au tout dernier match. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour ramener l’Ajax là où il doit être », peut-on lire jeudi sur les réseaux sociaux.

« Nous connaissons les exigences élevées de ce club et nous ne nous reposerons pas tant que nous ne les aurons pas à nouveau satisfaites », déclare avec ambition le dirigeant ajacide.

Nommé plus tôt cette année, il entend faire nettement mieux que la saison écoulée, marquée par de nombreuses difficultés, le passage de trois entraîneurs et une décevante cinquième place en Eredivisie.

Malgré ces revers, le club s’est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, au prix d’une séance de tirs au but contre le FC Utrecht lors des barrages européens.

Par ailleurs, il est désormais acté que l’Ajax a trouvé un accord avec Míchel. L’entraîneur espagnol, fraîchement relégué avec Gérone, devrait s’engager prochainement pour plusieurs saisons.