Selon la presse belge, Dies Janse serait sur le point de s’engager avec le Club de Bruges. Le défenseur de l’Ajax, actuellement prêté au FC Groningen, ne sera toutefois pas simple à recruter.

Le directeur technique Jordi Cruijff réclame en effet une indemnité de transfert astronomique pour le défenseur de 20 ans, toujours sous contrat à Amsterdam jusqu’en milieu d’année 2029. Selon Het Laatste Nieuws, Janse serait évalué à 8 millions d’euros.

Soit près du double de sa valeur marchande estimée par Transfermarkt, qui le coté à 4,5 millions d’euros. Reste à savoir si le Club de Bruges sera prêt à débourser les 8 millions réclamés.

Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges dispose toutefois d’« atouts de poids » pour convaincre le joueur, qui ne serait pas insensible à l’idée d’une expérience à l’étranger. Le club, dix-neuf fois champion de Belgique, souhaite finaliser ce recrutement aussi vite que possible.

Selon le journaliste spécialisé Sacha Tavolieri, l’Ajax n’est pour l’instant pas impliqué dans les négociations. Si le Club de Bruges est en « discussions avancées » avec le joueur, aucune première offre officielle n’a encore été transmise au club amstellodamois.

Un départ vers Bruges surprend toutefois, car, interrogé la semaine dernière par ESPN, le défenseur avait affirmé son intention de revenir à l’Ajax. « Suis-je prêt à être titulaire ? Oui. Je reviens et je vais me battre pour une place, c’est aussi simple que ça. Ce qui s’est passé ici à Groningen me donne beaucoup de confiance pour revenir. »