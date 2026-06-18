Jordi Cruijff doit-il passer à l’action ? « La coqueluche du public ajacide est libre de tout contrat. »

Dusan Tadic a quitté Al-Wahda en tant que joueur libre, selon Sharjah Sports TV. Le club aurait souhaité prolonger la collaboration avec le Serbe de 37 ans, mais celui-ci n'était pas d'accord.

L’été dernier, il avait quitté Galatasaray pour rejoindre Al-Wahda, signant un contrat de deux saisons aux Émirats arabes unis.

En 26 matchs sous les couleurs d’Al-Wahda, l’attaquant a marqué une fois et délivré douze passes décisives. Le club a conclu le dernier exercice à la cinquième place de la Pro League des Émirats arabes unis.

Son futur point de chute n’est pas encore connu. Bien que le club ait souhaité le conserver, son contrat a été « résilié d’un commun accord ».

International serbe à 111 reprises, il s’est illustré dans l’Eredivisie où il a disputé 295 matchs sous les couleurs du FC Groningen, du FC Twente et de l’Ajax.

Au total, il a inscrit 119 buts et délivré 140 passes décisives aux Pays-Bas, où il a été sacré champion à trois reprises et a remporté deux fois la Coupe KNVB Eurojackpot.