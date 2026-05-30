Jordi Cruijff doit-il passer à l’action ? L’ancienne coqueluche de l’Ajax pourrait quitter son club

Selon L’Équipe, Nicolás Tagliafico est autorisé à quitter l’Olympique Lyonnais. L’arrière gauche argentin de 33 ans est encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027, mais le club lui a signifié qu’il pouvait chercher une nouvelle destination.

Cette décision fait directement suite au classement final de l’OL en Ligue 1 : en laissant échapper sa qualification directe pour la Ligue des champions lors de la phase finale du championnat, le club s’expose à une incertitude financière.

L’effectif doit donc être en partie remanié, et L’Équipe évoque même « une grande vague de départs ». Tagliafico n’échappe pas à la règle et peut se mettre en quête d’un nouveau club.

Les spéculations envoient déjà l’ancien Ajacide vers Amsterdam : le directeur technique Jordi Cruyff cherche toujours un latéral gauche après les départs de Takehiro Tomiyasu et Oleksandr Zinchenko, tandis qu’Owen Wijndal pourrait lui aussi quitter le club.

Tagliafico était l’un des chouchous du public amstellodamois lors de l’ère glorieuse d’Erik ten Hag, et il figurait dans l’équipe ayant atteint les demi-finales de la Ligue des champions 2018-2019.

L’été dernier, des rumeurs l’avaient déjà annoncé de retour à l’Ajax alors qu’il était libre de tout contrat et s’entraînait dans un club d’Amstelveen ; il avait finalement prolongé son bail à Lyon.

Actuellement, Tagliafico se prépare pour la Coupe du monde avec l’Argentine, qui défendra son titre aux États-Unis. Ce sera sa troisième participation à la compétition.