Jordi Cruijff dévoile un détail significatif concernant les négociations contractuelles avec Jorthy Mokio

Jorthy Mokio a pris l’initiative de prolonger son contrat avec l’Ajax, a confirmé le directeur technique Jordi Cruijff sur le site officiel du club. Le milieu de terrain belge a signé jeudi soir un nouveau bail de quatre ans à Amsterdam.

Longtemps annoncé partant, le Belge, courtisé par plusieurs clubs étrangers dont Manchester United, était sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027 ; une vente cet été semblait donc nécessaire pour que l’Ajax réalise une plus-value.

Cette prolongation, qu’il a lui-même sollicitée, rend désormais toute vente superflue.

« Tout le monde en Europe sait quel talent exceptionnel est Jorthy », déclare Cruijff. « Nous sommes très heureux qu’il soit venu nous voir pour nous dire qu’il souhaitait rester plus longtemps. Ici, il peut continuer à se développer et contribuer aux succès de l’équipe.

Recruté gratuitement par l’Ajax en janvier 2024, en provenance du KAA Gent, le milieu de terrain compte déjà une sélection avec les Diables Rouges et avait choisi Amsterdam plutôt que Eindhoven lors d’une lutte acharnée entre les deux clubs.

Cette saison, il a disputé 21 matchs d’Eredivisie, inscrit deux buts et délivré une passe décisive, dont l’une de ses réalisations est intervenue lors du Klassieker remporté 2-0 au Johan Cruijff ArenA.