Jordi Cruijff déchire son contrat : l'Ajax dit définitivement adieu à l'un de ses joueurs les mieux payés

L'Ajax et Branco van den Boomen ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat du milieu de terrain. Le club amstellodamois l'a officialisé vendredi matin par communiqué de presse.

Le contrat du milieu de terrain de trente ans, qui courait initialement jusqu’en milieu d’année 2027, est donc résilié afin de lui permettre de s’engager définitivement avec l’Angers SCO.

Déjà dispensé de la première séance d’entraînement il y a deux semaines, le milieu de terrain expérimenté va donc rapidement retrouver le club où il a évolué en prêt lors de la seconde partie de la saison 2025-2026.

Son transfert à Angers était alors déjà entré dans sa phase finale. Le milieu de terrain expérimenté va donc faire son retour au club où il avait déjà évolué en prêt lors de la deuxième partie de la saison 2025/26.

L’Ajax ne percevra pas de indemnité de transfert pour Van den Boomen, évalué à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt. Le club ajacide, recordman des titres nationaux, facilite ainsi la transaction pour soulager sa masse salariale.

Van den Boomen avait signé un contrat à long terme en 2023 et s’était vu offrir par le directeur technique de l’époque, Sven Mislintat, un salaire mirobolant ainsi qu’une importante prime à la signature au Johan Cruijff ArenA.

En trois ans, il a disputé 56 matchs avec l’Ajax 1, pour cinq buts et deux passes décisives.