Jordanie - Argentine : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Jordanie - Argentine : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre Jordanie - Argentine sera donné le 28 juin 2026 à 02h00 GMT, soit le 27 juin à 22h00 EST.

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Jordanie - Argentine : contexte de la rencontre

Cette rencontre californienne revêt une importance capitale, les deux nations devant consolider ou sauver leur campagne après des rencontres très intenses lors de la deuxième journée. Une seconde série de matchs a en effet bouleversé la dynamique initiale du tournoi, réduisant d’autant la marge d’erreur au San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium). À Santa Clara, la capacité d’adaptation tactique et une récupération physique rapide après ces rencontres éprouvantes détermineront la trajectoire de leurs ambitions pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur jordanien Jamal Sellami doit veiller à ce que son équipe conserve sa concentration défensive et son efficacité devant le but, en s'appuyant sur une discipline tactique à toute épreuve pour s'imposer face à un adversaire d'élite. Sous la houlette de Sellami, les « Chivalrous » s'appuieront sur leurs principaux vecteurs offensifs dynamiques et sur un jeu de transition dangereux pour dicter le rythme, dominer les zones centrales et tenter de déjouer une défense sud-américaine très disciplinée et physique. En face, l’Argentine, solide et ambitieuse, sera dirigée par l’expérimenté Lionel Scaloni. Fort d’un effectif alliant puissance physique et technique de classe mondiale, le groupede l’« Albiceleste » dispose d’un tranchant offensif redoutable et d’un schéma de jeu agressif qui s’exprime pleinement lorsque la discipline est irréprochable sous la pression maximale du tournoi.

Dans l’écrin ultramoderne de Levi’s Stadium, le duel s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique de Sellami ou Scaloni peut faire basculer l’issue. Aucun des deux staffs ne tolérera une nouvelle faille en transition : la communication au milieu de terrain et un marquage vertical rigoureux constitueront donc des clés. L’Argentine voit dans cette rencontre l’occasion de valider définitivement son statut de tête de série sous la férule de Scaloni, tandis que la Jordanie, prête à exploiter le plan de Sellami et à puiser dans son intensité physique, vise un résultat historique face à la noblesse du ballon rond. Avec des scénarios de qualification qui se dessinent, une seule certitude : celui qui prendra les commandes dès l’entame aura fait un pas vers les huitièmes de finale.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

Argentine 2-0 Autriche

Au Dallas Stadium, l’équipe de Scaloni a livré une prestation d’une grande discipline et d’une maîtrise absolue, faisant preuve d’une classe exceptionnelle. Elle a conservé ses cages inviolées pour s’imposer de justesse face à l’Autriche avec une victoire cruciale de 2-0. Souhaitant rebondir et affirmer sa domination totale dans le groupe, l’Albiceleste a pris l’avantage à la 38e minute lorsque le maestro Lionel Messi a trouvé le chemin des filets d’une frappe chirurgicale, après avoir manqué un penalty en début de match.

L’Autriche, qui avait choisi de solidifier sa défense, n’a guère pu se procurer d’occasions dans l’axe, étouffée par un pressing argentin bien exécuté. Le dispositif défensif de Scaloni, verrouillé par Cristian Romero et Lisandro Martínez, a étouffé les espaces centraux et fermé les lignes de passe. Leur organisation a encore monté d’un cran en seconde période, et Messi a scellé l’issue de la rencontre en inscrivant un doublé dans les derniers instants du temps additionnel (90+5′), offrant ainsi les trois points à son équipe.

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Jordanie 1-2 Algérie

Au San Francisco Bay Area Stadium, les hommes de Sellami ont cédé dans les derniers instants, concédant une défaite 2-1 face à des Algériens impitoyables. Bien en place tactiquement, les « Chevaliers » avaient ouvert le score à la 36^e minute par Nizar Al-Rashdan, profitant d’une erreur défensive pour prendre l’avantage juste avant la mi-temps.

Cependant, leur organisation s’est effondrée en seconde période sous la pression incessante du pressing algérien. Les hommes de Sellami, malgré une colonne vertébrale physique solide dans l’entrejeu, ont cédé à la 69e minute : Nadhir Benbouali a égalisé d’une frappe précise. Une transition mal maîtrisée a finalement coûté cher aux Jordaniens, Amine Gouiri concluant l’action par le but de la victoire à la 82^e minute. Malgré des ajustements offensifs dans le temps fort, la Jordanie n’a pas réussi à percer une défense algérienne solide et termine la rencontre bredouille dans le groupe J.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais apporter ?

Jordanie (Jamal Sellami)

Il n’a pas besoin d’abandonner totalement le schéma offensif audacieux et rapide qui a permis aux « Chevaliers » de prendre un avantage décisif dès leur premier match contre l’Algérie. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’efficacité en transition, animés par des joueurs fluides comme Musa Al-Taamari, démontrent que la Jordanie possède les outils tactiques pour se montrer redoutable sur la scène internationale.

Cependant, Sellami doit veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires capables de conserver le ballon avec efficacité. Lors de leur dernière sortie, le dispositif offensif jordanien a parfois laissé de vastes espaces dans son dos lorsque les arrières latéraux s’aventuraient profondément dans le dernier tiers, entraînant une défaite 2-1 concédée dans les arrêts de jeu. Face à une sélection argentine au palmarès impressionnant sur les plans physique, tactique et athlétique, toute perte de balle en phase de transition risque d’être fatale. Son principal ajustement doit concerner le pivot défensif : il exigera un placement rigoureux des sentinelles Noor Al-Rawabdeh et Nizar Al-Rashdan pour boucher les demi-espaces et protéger sa défense à trois des contres sud-américains.

L’Argentine de Lionel Scaloni

Scaloni n’a pas besoin de révolutionner le système qui a permis à son équipe de dicter le rythme lors de sa victoire 2-0 contre l’Autriche. La paire défensive Cristian Romero – Lisandro Martínez et la présence physique de Rodrigo De Paul au milieu demeurent des atouts majeurs dans ce tournoi d’élite. Cependant, la troisième journée exigera un réajustement offensif précis dans la manière de contrôler et de faire progresser le ballon face à des lignes défensives tenaces.

Face au pressing haut et aux transitions rapides des Jordaniens, conserver le ballon trop horizontalement ou le faire circuler lentement dans le tiers central entraînera une usure précoce et rendra les offensives prévisibles. Scaloni doit donc activer un milieu de terrain plus vertical : il attend de ses relayeurs, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández, qu’ils orientent rapidement le jeu vers l’avant dès la récupération. Lorsque l’Argentine avancera, elle devra exploiter sans ménagement les couloirs laissés vacants par les arrière latéraux adverses, dont la montée crée des espaces. Des débordements rapides et directs permettront d’étirer la défense jordanienne et de désorganiser son bloc compact. Cet étirement est essentiel pour créer les intervalles que Lionel Messi, maître des espaces restreints, se chargera d’exploiter, évitant ainsi l’asphyxie des axes centraux.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’équipe avant la 3e journée ?

Nouvelles de l’équipe de Jordanie

L’équipe de Sellami, déterminée à rebondir après sa courte défaite contre l’Algérie, aborde ce match phare avec un effectif au complet et sans suspension. La Jordanie devrait maintenir son schéma tactique équilibré en 3-4-3. Le gardien fiable Yazeed Abulaila reste dans les cages, protégé par une défense à trois composée d’Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Abu Dahab, ce dernier étant déjà averti et donc à risque de suspension.

Au milieu, Ihsan Haddad et Mohammad Abu Taha offriront une couverture large en transition grâce à leur rôle d’ailiers latéraux, tandis que Noor Al-Rawabdeh et Nizar Al-Rashdan, auteur d’un but décisif en première période contre l’Algérie, tenteront de couper les circuits de passe argentins. L’attaque, toujours très menaçante, sera animée par le talisman Musa Al-Taamari à droite, Mahmoud Al-Mardi à gauche et Ali Olwan en pointe.

Actualités de l'équipe argentine

Scaloni dispose d’un groupe au complet et sans blessure, aucun joueur n’étant suspendu après la large victoire contre l’Autriche. L’Albiceleste devrait conserver son 4-4-2 fluide et équilibré. Le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez règne sur sa surface, derrière une défense à quatre solide. Cristian Romero et Lisandro Martínez forment le socle de l’axe central, tandis que Nahuel Molina occupe le couloir droit et Facundo Medina le gauche ; ce dernier est toutefois sous la menace d’une suspension après son carton jaune au Texas.

Au milieu de terrain, un pressing intense et une distribution de haut niveau : Rodrigo De Paul et Thiago Almada apportent leur intelligence de jeu sur les ailes, tandis qu’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández dictent le tempo depuis l’entrejeu. Enfin, l’attaque argentine demeure redoutable : le capitaine emblématique Lionel Messi, en pleine forme après son doublé lors de la deuxième journée, fera équipe avec Lautaro Martínez en pointe.

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Les duels clés entre la Jordanie et l’Argentine

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Lionel Messi contre Yazan Al-Arab

Pivot essentiel du système de Scaloni, il reste un fer de lance aussi énergique que décisif. Contre l’Autriche, il a brillé en évoluant juste derrière l’attaquant pour orchestrer le jeu offensif, concluant son récital par un doublé. Pour fissurer le bloc défensif imposant des Jordaniens, Messi devra faire valoir ses déplacements intelligents, son dribble de classe mondiale et sa vision du jeu afin d’étirer la charnière centrale, de déséquilibrer les marqueurs et d’ouvrir des couloirs décisifs dans le dernier tiers que des ailiers comme Thiago Almada pourront exploiter.

Le défenseur central Yazan Al-Arab, pièce maîtresse de la arrière de Sellami, aura la lourde tâche de le contenir. Il a déjà dirigé le bloc défensif lors du dernier match des Jordaniens, maintenant tant bien que mal la cohésion d’une défense à trois sous la pression algérienne. Malgré quelques failles et des buts encaissés dans le money time, Al-Arab possède des qualités physiques de premier plan et une domination aérienne capables de tenir tête aux attaquants de classe mondiale. Il devra rester concentré, communiquer sans faille avec Abdallah Nasib et Husam Abu Dahab, et utiliser son placement pour étouffer les incursions du numéro 10 et préserver l’équilibre défensif dès les premiers instants.

Nizar Al-Rashdan face à Alexis Mac Allister

Véritable poumon du milieu de terrain jordanien lors de la deuxième journée, Al-Rashdan a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses pour les « Chevaliers ». Il a brillé face à l’Algérie, se projetant vers l’avant pour apporter une énergie décisive et inscrivant le premier but de son équipe. Face à l’Argentine, son objectif sera de se faufiler entre les lignes, de relancer rapidement vers l’avant et d’alimenter les courses explosives des ailiers comme Musa Al-Taamari. Si Al-Rashdan dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense adverse, sa vision du jeu menacera aisément le bloc argentin.

Le milieu de terrain argentin Mac Allister, figure de proue de son équipe, tentera de perturber ce rythme créatif. Pilier du milieu lors de la deuxième journée, il a offert une protection tactique magistrale et une distribution horizontale efficace lors d’une victoire écrasante et sans encaisser de but contre l’Autriche. Son travail défensif sans ballon et sa discipline dans les transitions seront mis à rude épreuve au San Francisco Bay Area Stadium. Associé à Enzo Fernández, il devra réduire les espaces centraux, presser les points de départ du jeu d’Al-Rashdan et protéger sa défense à quatre pour empêcher l’équipe asiatique de contrôler le tiers central et d’enfermer l’Argentine dans un bloc défensif étouffant.

Quels scénarios pour le groupe J ?

Après la deuxième journée, le groupe J reste très serré. L’Argentine occupe solidement la première place avec six points et une différence de buts de +4, et s’est déjà mathématiquement qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire sans appel 2-0 contre l’Autriche.

L’Algérie occupe la deuxième place avec quatre points et une différence de buts de +1, juste devant l’Autriche (un point, différence de buts de −2) grâce à sa victoire 2-1 arrachée face à la Jordanie. Cette dernière ferme la marche avec zéro point et une différence de buts de −1. Au San Francisco Bay Area Stadium, ce match de la 3ᵉ journée s’annonce comme un tournant pour les deux sélections, qui visent une qualification directe ou, à défaut, une place de meilleur deuxième.

Si l’Argentine s’impose

Une victoire de l’équipe de Scaloni propulserait l’Albiceleste à neuf points, un sans-faute synonyme de première place du groupe J et d’un excellent classement pour la phase finale. Dans le même temps, la Jordanie resterait bloquée à zéro point, éliminée d’office du tournoi, quel que soit le résultat des autres rencontres.

Si la Jordanie l’emporte

En cas de succès, les hommes de Sellami grimperaient à trois points et resteraient en lice. Pour décrocher la deuxième place synonyme de qualification directe, ils devraient non seulement compter sur une victoire autrichienne face à l’Algérie, mais aussi sur une différence de buts favorable pour doubler ces deux sélections au classement. En revanche, si l’Algérie évite la défaite, la Jordanie resterait troisième avec trois points, et sa qualification dépendrait alors des résultats des autres groupes, un scénario peu favorable.

Un partage

Un partage des points en Californie permettrait à l’Argentine de se retrouver confortablement à sept unités et de valider son billet pour le prochain tour en tant que leader du groupe, à moins que l’Algérie ne réalise une victoire retentissante sur l’Autriche pour inverser la tendance à la différence de buts. Pour la Jordanie, totaliser un seul point la condamnerait à terminer parmi les deux derniers. Un match nul éliminerait mathématiquement les « Chevaliers », car un unique point assorti d’une différence de buts négative s’est historiquement avéré insuffisant pour espérer un repêchage en seizièmes de finale.

Actualités des équipes et compositions

La Jordanie, dirigée par Jamal Sellami, garde ses incertitudes : aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé à la veille du match, et le onze de départ reste inconnu. Des précisions devraient être communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Côté argentin, Lionel Scaloni garde également son onze sous le coude et ne signale pour l’instant ni blessure ni suspension. Déjà qualifiée pour les huitièmes, l’Albiceleste pourrait utiliser cette rencontre pour gérer le temps de jeu de ses cadres.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Bilan récent

La Jordanie a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres, pour un seul match nul 2-2 en amical contre le Nigeria en mars. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face à l’Algérie lors de son deuxième match de groupe de la Coupe du monde, le but tardif d’Amine Gouiri ayant anéanti ses espoirs de qualification. Elle s’est aussi inclinée 3-1 contre l’Autriche et 2-0 face à la Colombie en juin. Au cours de leurs cinq dernières sorties, les Jordaniens ont inscrit cinq buts et en ont concédé onze.

L’Argentine, de son côté, a enchaîné cinq victoires consécutives, inscrivant 15 buts et n’en concédant aucun. Lors de son dernier match, elle a battu l’Autriche 2-0 grâce à un doublé de Messi. Auparavant, elle avait dominé l’Algérie 3-0 en ouverture de la Coupe du monde, puis la Zambie 5-0 en amical en mars. La défense argentine reste donc inviolée depuis cinq rencontres.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations précédentes entre la Jordanie et l’Argentine n’est disponible. Ces deux nations ne se sont pas affrontées récemment en football international, et aucune donnée historique sur leurs rencontres n’a été fournie pour ce match.

Classement



