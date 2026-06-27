Jordanie - Argentine : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Jordanie - Argentine : détails du match

Le coup d’envoi de Jordanie - Argentine sera donné le 28 juin 2026 à 02h00 GMT (22h00 EST, le 27 juin).

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Jordanie - Argentine : contexte de la rencontre

Cette rencontre californienne revêt une importance capitale, les deux nations cherchant à consolider ou à sauver leur campagne après des matchs très intenses lors de la deuxième journée. Au terme d’une deuxième série de rencontres qui a bouleversé la dynamique initiale du tournoi, la marge d’erreur au San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) s’est considérablement réduite. Les deux formations aborderont Santa Clara en sachant que leur capacité d’adaptation tactique et leur récupération physique rapide après ces rencontres éprouvantes détermineront la trajectoire de leurs ambitions en phase à élimination directe.

Le sélectionneur jordanien, Jamal Sellami, doit veiller à ce que son équipe conserve sa concentration défensive et son efficacité devant le but, en s’appuyant sur une discipline tactique sans faille pour imposer son contrôle face à un adversaire d’élite. Sous la houlette de Sellami, les « Chivalrous » s’appuieront sur leurs principaux relais offensifs dynamiques et sur un jeu de transition dangereux pour dicter le rythme, dominer les zones centrales et tenter de déjouer une défense sud-américaine très disciplinée et physique. Face à eux, l’Argentine de Lionel Scaloni, solide dans sa structure et ambitieuse, alignera un effectif au physique impressionnant et à la technique de classe mondiale. La « Albiceleste » possède un tranchant offensif redoutable et un schéma de jeu agressif qui s’épanouit sous la pression maximale du tournoi, lorsque la discipline irréprochable est de mise.

Dans l’écrin ultramoderne de Levi’s Stadium, le duel s’apparente à une partie d’échecs où la moindre erreur de marquage ou de transition peut être fatale. La communication au milieu de terrain et la vitesse de couverture défensive seront donc décisives. L’Argentine verra dans cette rencontre l’occasion idéale de consolider son statut de qualifiée automatique sous la férule de Scaloni, tandis que la Jordanie, déterminée à exploiter le plan de Sellami et à maximiser son engagement physique, vise un résultat historique face à la royauté du football. Avec des scénarios de qualification qui se dessinent, l’impératif de décrocher une place en phase à élimination directe guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

Argentine 2-0 Autriche

Au Dallas Stadium, l’équipe de Scaloni a livré une prestation d’une grande discipline et d’une maîtrise absolue, faisant preuve d’une classe exceptionnelle. Elle a conservé ses cages inviolées pour s’imposer de justesse face à l’Autriche sur un score crucial de 2-0. Soucieuse de rebondir et d’affirmer sa domination totale dans le groupe, l’Albiceleste a pris l’avantage à la 38e minute lorsque le maestro Lionel Messi a trouvé le chemin des filets d’une frappe chirurgicale, après avoir manqué un penalty en début de match.

L’Autriche a entamé la rencontre en cherchant à assurer sa stabilité défensive, mais a peiné à se créer des occasions régulières dans l’axe face à un pressing argentin fluide. Le schéma défensif de Scaloni – ancré par Cristian Romero et Lisandro Martínez – a parfaitement neutralisé les menaces adverses, en fermant les espaces centraux et en restreignant les voies de transition. Cette organisation a encore pris l’ascendant en seconde période, et Messi a scellé l’issue de la rencontre en inscrivant un doublé dans les dernières secondes du temps additionnel (90+5′), offrant ainsi les trois points à son équipe.

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Jordanie 1-2 Algérie

Les hommes de Sellami ont connu une immense frustration tactique au San Francisco Bay Area Stadium, laissant filer leur élan en fin de match pour s’incliner 2–1 face à une équipe algérienne impitoyable. Les « Chevaliers » avaient pourtant parfaitement exécuté leur plan de jeu en première mi-temps, ouvrant le score à la 36e minute lorsque le milieu de terrain Nizar Al-Rashdan a profité d’une défaillance défensive pour donner un élan décisif à son équipe à l’approche de la mi-temps.

Cependant, leur structure s’est effondrée en seconde période sous l’intensité d’un pressing algérien fluide. Les hommes de Sellami s’appuyaient sur une solide colonne vertébrale physique pour contrôler le tiers central, mais leur organisation défensive a cédé à la 69e minute lorsque Nadhir Benbouali a inscrit un égaliseur d’une grande précision. Une perte de balle évitable en transition s’est avérée fatale en fin de match, lorsque Amine Gouiri a inscrit un but décisif à la 82e minute. Malgré des changements dans son schéma offensif en fin de match, la Jordanie n’a pas réussi à déjouer une défense tenace, ce qui l’a laissée les mains vides dans le groupe J.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais apporter ?

Jordanie (Jamal Sellami)

Il n’a pas besoin d’abandonner totalement le schéma offensif audacieux et rapide qui a permis aux « Chevaliers » de prendre l’avantage dès la première période. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’efficacité en transition, animés par des joueurs comme Musa Al-Taamari, démontrent que la Jordanie possède les outils tactiques pour se montrer dangereuse sur la scène internationale.

Cependant, Sellami doit veiller à ce que son équipe reste totalement concentrée en défense face à des adversaires capables de bloquer efficacement la possession. Lors de leur dernier match, le dispositif offensif de la Jordanie a parfois laissé de vastes espaces exposés lorsque les arrières latéraux s’enfonçaient profondément dans le dernier tiers, entraînant une défaite 2-1 après un effondrement en fin de match. Face à une équipe argentine au palmarès impressionnant sur les plans physique, tactique et athlétique, perdre bêtement le ballon en transition sera fatal. Le principal ajustement de Sellami doit porter sur son pivot au milieu de terrain défensif : il devra notamment exiger un sens du placement rigoureux de la part des milieux de terrain ancrés, tels que Noor Al-Rawabdeh et Nizar Al-Rashdan, afin de boucher les demi-espaces centraux et d’empêcher les contre-attaquants sud-américains d’isoler sa défense à trois.

Argentine (Lionel Scaloni)

Scaloni n’a pas besoin de bouleverser le schéma qui a permis à son équipe de dicter le rythme lors de sa victoire souveraine 2-0 contre l’Autriche. Le cadre défensif central, ancré par Cristian Romero et Lisandro Martínez, ainsi que la présence physique de Rodrigo De Paul au cœur du milieu de terrain, demeurent des atouts majeurs dans ce tournoi d’élite. Cependant, la troisième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon face à des lignes défensives tenaces.

Face au pressing haut et aux transitions rapides des Jordaniens, conserver un jeu uniquement horizontal ou circuler trop lentement dans le tiers central entraînera une fatigue précoce et rendra les options offensives prévisibles. L’ajustement principal de Scaloni doit donc porter sur le milieu de terrain : il doit demander à ses leaders techniques, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández, de propulser le ballon vers l’avant avec une verticalité bien plus grande dès la récupération. Lorsque l’Argentine progresse, elle doit exploiter de manière agressive les couloirs laissés vacants par les arrières latéraux jordaniens qui montent. Il sera essentiel de recourir à des débordements explosifs et directs pour étirer la défense jordanienne et ainsi désagréger son dispositif compact. Cet étirement est primordial pour libérer des espaces de poche très précieux que le talisman Lionel Messi pourra exploiter, empêchant ainsi les couloirs centraux d’être complètement étouffés par le trafic.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’équipe avant la 3^e journée ?

Actualités de l’équipe jordanienne

L’équipe de Sellami, déterminée à rebondir après sa courte défaite contre l’Algérie, aborde cette affiche avec un effectif au complet et aucun suspendu. La Jordanie s’appuiera sur son schéma tactique équilibré en 3-4-3. Le gardien fiable Yazeed Abulaila conserve sa place dans les cages, protégé par une défense centrale à trois composée d’Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Abu Dahab, ce dernier étant sous la menace d’une suspension après avoir reçu un carton jaune lors de la deuxième journée.

Au milieu, Ihsan Haddad et Mohammad Abu Taha offriront une couverture large en transition, tandis que le duo Noor Al-Rawabdeh – Nizar Al-Rashdan, auteur d’un but décisif en première période contre l’Algérie, cherchera à perturber la construction argentine. L’attaque, toujours aussi affûtée et explosive, sera menée par le talisman Musa Al-Taamari à droite, Mahmoud Al-Mardi à gauche et Ali Olwan en pointe.

Actualités de l'équipe argentine

Scaloni dispose d’un groupe au complet et en pleine forme, sans nouvelle blessure ni suspension après la victoire convaincante face à l’Autriche. La Albiceleste devrait conserver son dispositif en 4-4-2, fluide et bien équilibré. Le gardien d’élite Emiliano Martínez règne sur sa surface, derrière une défense à quatre très solide. Cristian Romero et Lisandro Martínez forment le pilier de l’axe, encadrés par Nahuel Molina à droite et Facundo Medina à gauche. Ce dernier est d’ailleurs le seul défenseur argentin sous la menace d’une suspension après son carton jaune au Texas.

Au milieu, un pressing intense et une distribution de classe mondiale : Rodrigo De Paul et Thiago Almada apportent leur intelligence de jeu sur les ailes, tandis qu’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández dictent le rythme vertical depuis l’entrejeu. Enfin, l’attaque reste redoutable et inchangée, avec le capitaine emblématique Lionel Messi, en pleine forme après son doublé lors de la deuxième journée, associé à Lautaro Martínez en pointe.

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Les duels clés : Jordanie - Argentine

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Lionel Messi contre Yazan Al-Arab

Pivot essentiel du système de Scaloni, il demeure un fer de lance aussi incisif qu’assuré. Contre l’Autriche, il a brillé en évoluant derrière l’attaquant pour orchestrer le jeu, concluant son récital par un doublé. Pour fissurer le bloc défensif jordanien, son intelligence de mouvement, son dribble de classe mondiale et sa vision de jeu seront décisifs : il devra étirer la défense, attirer les marqueurs et ouvrir des espaces dans le dernier tiers que des ailiers comme Thiago Almada pourront exploiter.

C’est au défenseur central Yazan Al-Arab, pilier défensif incontournable de la ligne arrière de Sellami, qu’incombe la tâche de le contenir. Il a orchestré le bloc central lors du dernier match de la Jordanie, s’efforçant de maintenir la cohésion de la défense à trois sous une pression immense face à l’Algérie. Bien que la structure défensive jordanienne ait connu des moments difficiles et concédé des points en fin de match, Al-Arab possède des qualités physiques de haut niveau et une domination aérienne qui lui permettent de tenir tête aux attaquants d’élite. Il devra rester concentré, communiquer sans faille avec Abdallah Nasib et Husam Abu Dahab, et utiliser son placement pour couper les incursions centrales de Messi, tout en empêchant l’Argentine de lancer des contres décisifs dès l’entame.

Nizar Al-Rashdan contre Alexis Mac Allister

Véritable poumon et moteur du milieu de terrain jordanien lors de la deuxième journée, Al-Rashdan a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses pour les « Chevaliers ». Il a évolué de main de maître au cœur du milieu de terrain face à l’Algérie, se projetant vers l’avant pour apporter une énergie physique cruciale et inscrivant le premier but de son équipe. Face à l’Argentine, son objectif principal sera de trouver des espaces entre les lignes, d’alimenter les déboulés explosifs des ailiers comme Musa Al-Taamari et de distribuer le ballon avec une grande vitesse verticale. Si Al-Rashdan dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense adverse, sa vision du jeu mettra facilement en danger le bloc argentin.

Le milieu de terrain argentin Mac Allister, figure de proue de son équipe, tentera de perturber ce rythme créatif. Pilier du milieu lors de la deuxième journée, il a brillé par sa protection tactique et sa distribution horizontale, contribuant à une victoire écrasante et sans encaisser de but contre l’Autriche. Son travail défensif sans ballon et sa discipline dans les transitions seront mis à rude épreuve au San Francisco Bay Area Stadium. Il devra, avec son partenaire axial Enzo Fernández, gérer son positionnement de manière agressive pour réduire les espaces dans l’entrejeu, presser les points de construction d’Al-Rashdan et protéger sa défense à quatre, afin d’empêcher l’équipe asiatique de dominer le tiers central et de contraindre l’Argentine dans un bloc défensif insoutenable.

Quels scénarios pour le groupe J ?

Après la deuxième journée, le groupe J reste très disputé. L’Argentine occupe la première place avec six points et une différence de buts de +4, et s’est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à une victoire sans appel 2-0 contre l’Autriche.

L’Algérie pointe à la deuxième place avec quatre unités et une différence de buts de +1, juste devant l’Autriche (un point, −2) après avoir arraché une victoire 2-1 face à la Jordanie. Cette dernière ferme la marche, toujours à zéro point et −1. Le match de la 3ᵉ journée, qui se tiendra au San Francisco Bay Area Stadium, s’annonce comme un tournant pour les deux sélections, qui luttent pour une qualification directe ou pour rester en lice pour les barrages avant la dernière levée.

Si l’Argentine s’impose

Une victoire de l’équipe de Scaloni propulserait l’Albiceleste à neuf points, un total parfait, lui assurant d’emblée la première place du groupe J et un excellent classement pour la suite de la compétition. À l’inverse, ce résultat maintiendrait la Jordanie à zéro point, l’éliminant officiellement du tournoi et mettant fin à son parcours en Coupe du monde, quels que soient les autres résultats du groupe.

Si la Jordanie s’impose

Les hommes de Sellami, en cas de succès, atteindraient trois points et resteraient en lice. Pour espérer l’une des deux places qualificatives, ils devraient alors compter sur une victoire de l’Autriche face à l’Algérie, assortie d’une différence de buts favorable. En cas de non-défaite algérienne, la Jordanie resterait troisième avec trois points, et sa qualification dépendrait alors entièrement du classement des troisièmes, où un tel total s’avère insuffisant.

Un partage

Un partage des points en Californie laisserait l’Argentine à sept unités, synonyme de qualification en tête du groupe, à moins qu’une victoire algérienne à large marge sur l’Autriche ne vienne inverser la hiérarchie à la différence de buts. Pour la Jordanie, un unique point la condamnerait à terminer parmi les deux derniers. Un nul éliminerait mathématiquement les « Chevaliers », car un total d’un point assorti d’une différence de buts négative s’est jusqu’ici révélé insuffisant pour espérer un repêchage parmi les meilleurs troisièmes.

Actualités des équipes et compositions

La Jordanie, dirigée par Jamal Sellami, reste pour l’instant avare en informations : aucune donnée officielle sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée à la veille du match, et la composition probable reste à confirmer. Des mises à jour seront diffusées à l’approche du coup d’envoi.

Côté argentin, Lionel Scaloni garde également ses cartes close et n’a signalé ni blessure ni suspension. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l’Albiceleste pourrait utiliser cette rencontre pour gérer le temps de jeu de ses cadres.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Jordanie a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, pour un seul match nul, 2-2 en amical contre le Nigeria en mars. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face à l’Algérie lors de son deuxième match de groupe de la Coupe du monde, le but tardif d’Amine Gouiri ayant anéanti ses espoirs de qualification. Elle s’est aussi inclinée 3-1 face à l’Autriche et 2-0 face à la Colombie en juin. Au total, la Jordanie a inscrit cinq buts et en a encaissé onze lors de ces cinq sorties.

L’Argentine a enchaîné cinq succès consécutifs, inscrivant 15 buts et n’en concédant aucun. Lors de son dernier match, elle a battu l’Autriche 2-0, avec un doublé de Messi. Auparavant, elle avait dominé l’Algérie 3-0 pour son entrée en Coupe du monde, puis écrasé la Zambie 5-0 en amical. La défense argentine est restée inviolée durant cette série.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations précédentes entre la Jordanie et l’Argentine n’est disponible. Ces deux nations ne se sont pas affrontées récemment en football international, et aucune donnée historique sur leurs rencontres n’a été fournie pour ce match.

Classement



