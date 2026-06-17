Jordanie - Algérie : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Jordanie - Algérie sera donné le 23 juin 2026 à 03h00 GMT (22h00 EST, le 22 juin 2026).

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Jordanie - Algérie : contexte de la rencontre

Programmé en Californie du Nord, ce duel revêt une importance capitale pour les deux représentants du groupe J, déterminés à rebondir après leurs revers de la première journée. Battue 3-1 par l’Autriche, la Jordanie doit réagir ; l’Algérie, dominée 3-0 par l’Argentine tenante du titre, est dans la même obligation. Au San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), la marge d’erreur est quasi nulle. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous californien en conscience : leur capacité à se remettre de ces premiers revers, tant sur le plan mental que physique, conditionnera leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur jordanien Jamal Sellami doit donc rapidement remobiliser un groupe qui a souffert face à l’efficacité des Autrichiens. Il s’appuiera sur ses points d’ancrage offensifs, emmenés par le génie créatif de son talisman Mousa Al-Tamari, afin de se réajuster, de dicter le rythme dans le dernier tiers et de percer une défense africaine très expérimentée. Face à eux, les Fennecs, orchestrés par Vladimir Petković, alignent un bloc solide, discipliné et capable de transitions fulgurantes.

Dans l’écrin ultramoderne de Levi’s Stadium, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue. Aucune des deux formations ne peut se permettre un nouveau couac défensif ; la communication au milieu de terrain et la rapidité dans les transitions s’annoncent donc décisives. L’Algérie verra dans cette rencontre l’occasion idéale de lancer sa campagne et d’affirmer ses ambitions en vue des phases à élimination directe, tandis que la Jordanie, animée par son audace, ses contres-attaques fluides et son efficacité redoutable, entend bien punir la moindre faille structurelle adverse. Avec des scénarios de qualification déjà en gestation au sein du groupe, l’impératif de préserver leurs chances de seizièmes de finale guidera la stratégie des deux équipes dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 1re journée ?

Autriche 3-1 Jordanie

L'équipe de Jamal Sellami a fait preuve d'un incroyable esprit combatif lors de ses débuts historiques en Coupe du monde de la FIFA à Santa Clara, même si une série d'événements malheureux en seconde mi-temps l'a finalement condamnée à une défaite 3-1 face à l'Autriche. Les Jordaniens ont pourtant cédé dès la 20e minute, lorsque Romano Schmid a décoché une frappe fulgurante des 20 mètres qui a battu Yazeed Abulaila. Dos au mur, les Nashama ont fait preuve de caractère après la pause et ont inscrit un but historique : Ali Olwan, lancé en profondeur par Noor Al-Rawabdeh, a résisté au retour d’un défenseur avant d’enrouler une frappe parfaite dans le petit filet, remettant les deux équipes à égalité.

Les débutants ont ensuite tenu tête à leurs adversaires européens et ont même vu un but de Marko Arnautović annulé par la VAR pour une faute de main. Cependant, leur chance a tourné à la 76e minute lorsque le défenseur Yazan Al-Arab a accidentellement dévié un corner dans ses propres filets. Arnautović a finalement scellé le score dans les dernières secondes du temps additionnel sur penalty, mais l’audace de la Jordanie lui offre une base de confiance solide en vue de la deuxième journée.

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L’Argentine domine l’Algérie 3-0

Les hommes de Vladimir Petković ont fait preuve d’une grande discipline défensive à Kansas City, mais ils ont finalement cédé face à des éclairs de génie individuel, les champions en titre argentins s’imposant 3-0. Les Fennecs ont été immédiatement mis à l’épreuve sur le plan tactique par un bloc sud-américain agressif et compact, concédant un but dès la 17e minute sur une ouverture précise et caractéristique de Lionel Messi, conclue par un tir enroulé.

Les Fennecs ont puisé dans leurs réserves et tenu les champions en titre à distance pendant de longues périodes, Anis Hadj Moussa se montrant particulièrement menaçant en contre-attaque. Cependant, la pression étouffante de l’Argentine a fini par payer en seconde période. Messi a profité d’un rebond pour doubler la mise à la 60^e minute, avant de parachever son triplé historique d’une nouvelle frappe précise depuis l’entrée de la surface, seize minutes plus tard. Malgré la lourde défaite, la rigueur tactique affichée par les Fennecs durant la première heure offre un modèle intéressant en vue de leur rendez-vous à Santa Clara.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs devront-ils apporter ?

Jordanie (Jamal Sellami) : consolidation du bloc bas et précision dans le dernier tiers.

Jamal Sellami n’a pas besoin d’abandonner l’audace et l’intensité qui ont permis aux Nashama de bousculer l’Autriche et de revenir dans le match en seconde période. Les courses verticales et la détermination d’Ali Olwan ont démontré que la Jordanie possède les outils pour se créer des occasions de qualité sur la scène internationale.

Il devra toutefois corriger sans concession les défaillances défensives et la fatigue structurelle qui ont fini par coûter des points en fin de match. Lors de cette rencontre historique, le 3-4-3 habituel a parfois peiné à maintenir une largeur cohérente, exposant des brèches dans la ligne arrière. Face à un onze algérien agressif et intense, perdre le ballon en transition ou adopter une attitude trop passive s’avérera fatal. Son principal levier d’action réside dans le renforcement du verrou défensif à la récupération, afin de protéger la défense à trois, de fermer les demi-espaces latéraux et d’empêcher les meneurs algériens de s’engouffrer dans les intervalles.

Algérie (Vladimir Petković) : accélérer les transitions au milieu et créer des surnombres offensifs sur les ailes.

Vladimir Petković n’a pas besoin de révolutionner un schéma tactique pragmatique qui a permis à son équipe de résister héroïquement à la pression de l’Argentine, tenante du titre, pendant de longues périodes de leur match d’ouverture. Le bloc défensif demeure un atout fiable, mais la deuxième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont les Fennecs contrôlent et font progresser le ballon.

Face au bloc défensif compact de la Jordanie, se contenter d’une circulation horizontale trop lente dans le tiers central entraînera une usure précoce et rendra les offensives prévisibles. L’ajustement de Petković doit donc cibler le « moteur » : son pivot au milieu de terrain doit propulser le ballon vers l’avant avec bien plus de vitesse verticale. Lors de la progression, les Fennecs doivent créer de façon agressive des surnombres dynamiques sur les ailes. Exploiter les débordements explosifs et directs des arrières latéraux comme Rayan Aït-Nouri permettra d’étirer les ailiers jordanien et de déstabiliser leur organisation défensive. Cette largeur est essentielle pour créer des intervalles que le capitaine Riyad Mahrez, entré en jeu contre l’Argentine, pourra exploiter, évitant ainsi que l’attaque soit étouffée dans l’entrejeu.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la deuxième journée ?

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Nouvelles de l’équipe jordanienne

Le sélectionneur Jamal Sellami doit avant tout renforcer la cohésion de son jeune groupe, tout en veillant à sa récupération psychologique après l’histoire écrite lors de l’entrée en lice. Bonne nouvelle : aucun blessé ni suspendu n’est à déplorer après la défaite 3-1 face à l’Autriche, ce qui offre à l’entraîneur le luxe de l’embarras.

La Jordanie s’appuiera sur son schéma habituel en 3-4-3. Le staff médical et technique travaillera en étroite collaboration avec le défenseur central Yazan Al-Arab pour s’assurer qu’il soit mentalement prêt à rebondir après son malheureux but contre son camp en seconde mi-temps. Al-Arab fera à nouveau équipe avec Mohannad Abu Al-Nadi et Abdallah Nasib pour former le mur défensif protégeant le gardien Yazeed Abulaila. Au milieu, Noor Al-Rawabdeh, auteur d’une passe décisive lors de la première journée, est assuré de sa place et animera le jeu aux côtés de Nizar Al-Rashdan, tandis que Mohannad Abu Taha et le capitaine Ihsan Haddad occuperont les couloirs.

Le principal atout offensif des Jordaniens réside toutefois dans leur ligne d’attaque. Ali Olwan, auteur d’une performance exceptionnelle ponctuée par un but historique, conservera logiquement sa place en pointe. Il sera épaulé par la star Mousa Al-Tamari sur l’aile droite et par Omer Al-Fakhouri sur la gauche. Sellami compte sur ce trio offensif fluide pour imprimer de la vitesse en profondeur et déclencher les transitions décisives capables de déstabiliser la défense algérienne.

Nouvelles de l’équipe algérienne

Vladimir Petković doit résoudre un casse-tête tactique et physique avant de préparer son équipe pour une réaction indispensable. Le principal sujet de discussion concernant les Fennecs est la gestion de l’énorme fatigue physique accumulée lors de leur défaite 3-0 en ouverture face aux champions en titre, l’Argentine, qui leur a imposé un effort défensif exténuant et de haute intensité dès le coup d’envoi.

L’Algérie s’appuiera sur un 4-3-3 équilibré. En défense, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini formeront la charnière centrale pour corriger les erreurs individuelles qui ont pénalisé les Verts à Kansas City. Les arrières latéraux Rayan Aït-Nouri et Rafik Belghali devront contenir leur impulsion de déborder pour ne pas se faire surprendre en transition par les ailiers jordanien, tandis que le gardien Luca Zidane bénéficiera d’une meilleure protection afin de renforcer son autorité dans sa surface.

Le principal casse-tête de Petković réside dans l’ajustement de son milieu de terrain et la mise en place immédiate d’une créativité au cœur du jeu. Le trio de milieux composé deNabil Bentaleb, Hicham Boudaoui et du jeune Ibrahim Maza aura pour mission d’accélérer le rythme de la construction du jeu. Devant, l’attaque promet d’être intense : Amine Gouiri animera l’axe, épaulé par Farès Chaïbi à gauche et par la vitesse fulgurante d’Anis Hadj Moussa, du Feyenoord, à droite, afin d’apporter la étincelle décisive dans le dernier tiers et de punir la Jordanie en transition.

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Jordanie – Algérie : les duels clés

Ali Olwan contre Aïssa Mandi

Auteur du tout premier but de l’histoire de la Jordanie en Coupe du monde de la FIFA grâce à une finition brillante et maîtrisée lors de la première journée, Ali Olwan demeure le pivot, plein d’énergie et de confiance, de l’attaque de Jamal Sellami. Olwan a évolué de manière irréprochable au centre pour mener l’attaque des Nashama face à l’Autriche. Pour déstabiliser le dispositif défensif expérimenté des Verts, il devra utiliser sa vitesse verticale et son activité incessante afin d’étirer la charnière centrale, de déséquilibrer les marqueurs et d’ouvrir des couloirs décisifs dans le dernier tiers que des ailiers comme Mousa Al-Tamari pourront exploiter.

Pour le contenir, le défenseur central Aïssa Mandi, pilier défensif incontesté de la ligne arrière de Vladimir Petković, sera chargé de le neutraliser. Le défenseur central a dirigé le bloc lors de l’entrée en matière contre l’Argentine. Bien que l’organisation défensive algérienne ait tenu bon pendant une heure à Kansas City, elle a fini par céder en fin de seconde période sous la pression physique d’une équipe de classe mondiale. Pour contenir les incursions du Jordanien, Mandi devra maintenir une concentration de chaque instant, communiquer sans faille dans l’axe et exploiter sa lecture du jeu pour couper les trajectoires et préserver l’équilibre de sa défense.

Ibrahim Maza contre Noor Al-Rawabdeh

Cœur battant du milieu algérien, Ibrahim Maza doit imposer son tempo, préserver la possession et percer les lignes adverses. Face à l’Argentine, il a tenté de contourner la pression haute et d’alimenter l’axe par sa créativité. Contre la Jordanie, son objectif sera de se glisser entre les lignes, de relancer rapidement vers l’avant et d’alimenter les courses des ailiers Farès Chaïbi et Anis Hadj Moussa. Si Maza dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et fixer la défense, sa vision du jeu pourrait facilement déstabiliser le bloc jordanien.

Noor Al-Rawabdeh, le milieu de terrain vedette de la Jordanie, tentera de perturber ce rythme créatif fluide. Al-Rawabdeh a démontré ses qualités tactiques et créatives d’élite lors de la première journée en délivrant une passe décisive millimétrée pour l’égalisation d’Olwan face à l’Autriche. Cependant, son travail défensif sans le ballon sera mis à rude épreuve au San Francisco Bay Area Stadium. Il devra donc gérer son placement de manière agressive pour réduire les espaces dans l’axe, perturber les déclencheurs du jeu en profondeur de Maza et protéger sa défense à trois. Son objectif : empêcher les poids lourds nord-africains de dominer le tiers central et d’enfermer la Jordanie dans un bloc défensif insoutenable.

Quelles sont les options dans le groupe J ?

Après la première journée, le classement du groupe J est déjà limpide : l’Argentine, tenante du titre, mène avec trois points et une différence de buts de +3, ayant dominé l’Algérie 3-0 d’une manière chirurgicale ; l’Autriche suit, également à trois points et avec une différence de buts de +2, après avoir repoussé le courage des débuts jordanien pour gagner 3-1.

Jordanie et Algérie ferment la marche, bredouilles. Au San Francisco Bay Area Stadium, ce match de la 2^e journée revêt une importance cruciale : une victoire permettrait au vainqueur de rester en course pour la qualification avant la dernière levée.

En cas de succès,

Une victoire historique des hommes de Jamal Sellami les propulserait à trois points, relançant immédiatement la course aux deux premières places. En fonction du résultat du match Argentine-Autriche disputé en parallèle à Dallas, un tel succès replacerait les Jordaniens en position favorable pour la qualification, à la poursuite des leaders grâce à la différence de buts. Surtout, il leur offrirait un avantage psychologique précieux avant la dernière journée décisive contre l’Argentine, tout en maintenant l’Algérie à zéro point et en poussant les Fennecs au bord de l’élimination mathématique pour une place parmi les deux premiers, synonyme de qualification automatique.

Si l’Algérie s’impose

Les hommes de Vladimir Petković se replaceraient alors dans la course aux seizièmes de finale, avec trois points au compteur, et prendraient leur destin en main avant un dernier acte décisif contre l’Autriche. Dans le même temps, la Jordanie resterait à zéro point et devrait alors battre l’Argentine lors de la dernière journée pour espérer, même en cas de victoire, passer par des critères de départage et briguer la 3e place.

En cas de partage

Un nouveau partage à Santa Clara serait catastrophique pour les deux formations, les laissant à égalité avec un seul point et anéantissant presque leurs espoirs réalistes de qualification pour les phases à élimination directe. Si ce résultat n’entraîne pas d’élimination mathématique avant la 3ᵉ journée, il réduit leur marge de sécurité à un cheveu. Les deux équipes devraient alors non seulement remporter leur dernière rencontre de groupe, mais aussi espérer des résultats très favorables ailleurs pour avoir, ne serait-ce qu’une infime chance, d’intégrer le club des huit meilleurs troisièmes.

Actualités des équipes et compositions

La Jordanie est entraînée par Jamal Sellami. Pour l’instant, aucun blessé ni suspendu n’a été signalé et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. De nouveaux éléments seront communiqués à mesure que le coup d’envoi approchera.

L’Algérie est dirigée par Vladimir Petkovic. Aucune information concernant les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible, et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Les Jordaniens restent sur cinq matchs sans victoire (deux nuls, trois défaites). Leur dernière sortie s’est soldée par un revers 2-0 contre la Colombie le 7 juin 2026, après une défaite 4-1 face à la Suisse fin mai. Les nuls obtenus contre le Nigeria et le Costa Rica en mars avaient temporairement nourri l’espoir, mais la Jordanie a tout de même encaissé 11 buts et inscrit 7 lors de cette série.

De leur côté, les Algériens affichent un bilan bien plus flatteur : trois succès, un nul et une seule défaite en cinq sorties. Leur dernière sortie s’est soldée par une large victoire 4-0 face à la Bolivie le 11 juin 2026, après un autre succès 1-0 contre les Pays-Bas début juin. Une victoire 7-0 contre le Guatemala en mars souligne ses capacités offensives. Sa seule défaite durant cette série a été concédée face au Nigeria lors de la Coupe d’Afrique des nations en janvier. L’Algérie a marqué 12 buts et n’en a encaissé que deux au cours de ces cinq rencontres.

Bilan des confrontations directes

JOR Dernier match ALG 0 1 Nul 0 Algérie 1 - 1 Jordanie 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois dans le passé : un match amical disputé le 30 mai 2004, qui s’était conclu sur le score de 1-1. La rencontre de mardi, comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde, marquera donc leur première confrontation en compétition officielle.

Classement

Au sein du groupe J, l’Algérie occupe actuellement la première place, tandis que la Jordanie pointe à la quatrième avant la deuxième journée de matchs.