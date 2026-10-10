Jordan Henderson a tenu un rôle absolument majeur samedi après-midi pour sa première à domicile avec Chelsea. Le milieu de terrain de 36 ans a été le grand homme de l’écrasante victoire 5-1 contre Bournemouth, avec deux superbes buts et une passe décisive. Henderson a ouvert le score après un peu plus d’une minute, a servi le deuxième but peu après et a parachevé la fête à Stamford Bridge en seconde période avec un magnifique coup franc.

Chelsea, qui a laissé Jorrel Hato sur le banc pendant toute la rencontre, a parfaitement démarré et n’a eu besoin que de 65 secondes pour faire sauter le verrou contre Bournemouth, où Justin Kluivert manquait encore à l’appel en raison d’une blessure. Cole Palmer, qui avait prolongé plus tôt dans la journée son contrat jusqu’à la mi-2034, a pénétré dans la surface avant de remettre le ballon en retrait à Henderson. L’expérimenté ancien milieu de terrain de l’Ajax n’a pas hésité un instant et a repris en une touche pour marquer en s’aidant de l’intérieur du poteau opposé : 1-0.

L’équipe à domicile a immédiatement continué sur sa lancée et a doublé la mise à peine une minute et demie plus tard. Henderson s’est cette fois mué en passeur sur un but de Morgan Rogers, qui a frappé depuis l’entrée de la surface et a vu sa tentative finir dans le petit filet opposé après avoir été déviée par le défenseur de Bournemouth António Silva. La VAR a encore vérifié si João Pedro était hors jeu, mais le 2-0 est resté affiché au tableau d’affichage.

Henderson avait ainsi inscrit à son nom un but et une passe décisive en deux minutes et 29 secondes. Selon Opta, dans l’histoire de la Premier League, seul Emile Heskey a réussi cette combinaison plus rapidement. Henderson a en outre été proche d’un deuxième but après 23 minutes, mais sa tentative subtile de l’extérieur de la surface a frôlé le poteau après avoir touché un adversaire.

Bournemouth, qui n’avait pris que trois points lors de ses cinq premières journées de championnat, a ensuite tenté de revenir dans le match. Rayan s’est déjà procuré une excellente occasion après six minutes, mais a tiré à côté dans un angle difficile, avant de buter plus tard sur Emiliano Martínez dans son face-à-face avec le gardien. Martínez s’est ensuite aussi montré vigilant sur le rebond de Ryan Christie, empêchant ainsi les visiteurs de revenir avant la pause.

Chelsea est également reparti pied au plancher après la pause, puisque João Pedro n’a eu besoin que de trente secondes pour inscrire le 3-0. Pedro Neto a profité d’une erreur de Silva et a remis le ballon au buteur brésilien, qui a conclu avec autorité. Bournemouth n’a toutefois pas abdiqué et est revenu à 3-1 à la 51e minute par l’intermédiaire d’Evanilson, après que l’attaquant a contré de près dans le but un ballon que Moisés Caicedo tentait de dégager.

Ce but qui a relancé Bournemouth a visiblement donné confiance aux visiteurs, qui ont ensuite pris l’initiative. Chelsea a traversé une période particulièrement compliquée, mais João Pedro a mis fin aux doutes à la 67e minute en reprenant de près un centre de Pep Chavarría : 4-1. Quelques minutes plus tard est arrivé le moment fort absolu de l’après-midi, lorsque Henderson s’est présenté derrière un coup franc à l’entrée de la surface et a enroulé superbement le ballon dans la lucarne.

Avec son deuxième but, Henderson a souligné sa prestation exceptionnelle à Stamford Bridge. L’ancien capitaine de Liverpool est devenu, à l’âge de 36 ans et 115 jours, le joueur le plus âgé de l’histoire de Chelsea à avoir été directement impliqué sur au moins trois buts dans un même match de Premier League.







