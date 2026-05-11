Lundi soir, Bologne a décroché une victoire in extremis sur la pelouse de Naples. Menés 2-0 dès l’entame, les hommes d’Antonio Conte ont cru revenir au score, mais une demi-volée sublime de Jonathan Rowe a finalement offert aux visiteurs un succès 3-2 au terme des quatre-vingt-dix minutes.

Dès l’entame, Bologne a dominé et ouvert le score dès la 10^e minute : Federico Bernardeschi expédiait le ballon dans la lucarne d’une frappe puissante (0-1). Peu après, Juan Miranda touchait le poteau, manquant de doubler la mise.

Naples était donc clairement prévenu et s'est créé des occasions d'égaliser par Giovane, Alisson Santos, Matteo Politano et Scott McTominay, mais le but est tombé à la 34e minute, une nouvelle fois dans le camp adverse. Après une faute de Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Orsolini a marqué sur penalty : 0-2.

Le score semblait figer ainsi à la mi-temps, si ce n'est que Di Lorenzo a rattrapé son erreur dans le temps additionnel de la première période. L'arrière droit a pu s'avancer loin dans la surface et a finalement envoyé le ballon au fond des filets après avoir touché la barre transversale.

Tout restait donc possible pour Naples en seconde période, et l’équipe d’Antonio Conte ne tardait pas à réagir. Rasmus Höjlund faisait preuve d’une belle vision du jeu et servait Alisson Santos qui réduisait le score : 2-2.

Les locaux semblaient alors en mesure de prendre le large, mais la rencontre s’est progressivement verrouillée. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir le scénario basculer : Vanja Milinković-Savić repoussait mal le ballon, Jonathan Rowe en profitait et, d’une magnifique demi-volée, offrait à Bologna une victoire in extremis (2-3).

Cette défaite très douloureuse pour Naples, deuxième du classement, complique sa course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. À deux journées de la fin de la Serie A, la pression atteint son comble, l'AS Rome de Donyell Malen, cinquième, n'étant plus qu'à trois points.