Par rapport à la victoire 2-1 contre le 1. FSV Mayence 05 avant la trêve internationale, Kompany n’a effectué qu’un changement dans le onze de départ d’une équipe munichoise diminuée par les absences : Jonas Urbig a remplacé dans le but le capitaine Manuel Neuer, blessé au pied.
Mikey Moore a ouvert le score pour Cologne à la 12e minute, puis Harry Kane a dû sortir sur blessure peu après. Nathaniel Brown a égalisé (37e). Michael Olise a ensuite dû quitter le terrain à son tour, aggravant encore les soucis d’effectif des Munichois en attaque.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Jonas Urbig
Le gardien remplaçant désigné a déjà disputé son neuvième match lors de la 17e rencontre officielle de la saison. Sur le but du 0-1, Urbig s’est fait éliminer par Moore, sans être véritablement fautif. Un excellent réflexe sur une frappe de Moore à bout portant à la 51e minute. Il a fait encore mieux sur la double occasion de Cologne par Said El Mala et Linton Maina (57e). Note : 1,5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Konrad Laimer
Juste avant l’ouverture du score, Laimer a été victime d’un malentendu avec Olise loin dans le camp adverse. D’abord moins influent dans l’ensemble que lors de ses dernières sorties, il a été meilleur après la pause. À souligner notamment sa passe avant la grosse occasion de Karl (54e) et sa manière de stopper une possible contre-attaque à la 65e. Note : 3,5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Dayot Upamecano
Une prestation solide en défense centrale. Comme il a pris trop de temps pour quitter le terrain lors de son remplacement, Kim n’a pu entrer qu’avec du retard. Note : 3.
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Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Jonathan Tah
De nouveau préféré à Min-Jae Kim, il a effectué plusieurs interventions décisives en première période, notamment face à Said El Mala à la 11e minute. Note : 3.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Josip Stanisic
Alphonso Davies étant blessé et Brown étant requis en attaque, Stanisic est actuellement incontournable au poste d’arrière gauche. Pas mis à l’épreuve défensivement, il n’a pas pesé offensivement. Note : 4.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Joshua Kimmich
Très souvent au contact du ballon, il a aussi apporté quelques touches intéressantes au début, comme son centre avant la tête de Kane sur le cadre, alors que celui-ci était hors-jeu. Mais il a été très lent à se replier sur le premier but encaissé. Après la pause, le capitaine par intérim n’a pas eu d’influence notable. Note : 4,5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Aleksandar Pavlovic
Longtemps discret aux côtés de Kimmich. À la 76e minute, Pavlovic a manqué le cadre de peu sur une frappe lointaine. À la 82e, une grosse perte de balle de sa part a offert une énorme occasion à Cologne. Note : 4,5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Michael Olise
Son malentendu avec Laimer a été à l’origine du but encaissé tôt dans le match. Après la sortie de Kane, l’ailier droit s’est parfois retrouvé en pointe, mais il est resté bien en deçà de ses capacités à ces deux postes. À la fin de la première période, Olise a dû recevoir des soins après une tentative de tir manquée, puis a été remplacé à la pause. Note : 5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Lennart Karl
Après une trêve internationale décevante, marquée par une seule brève apparition contre les Pays-Bas, Karl est resté très effacé face à Cologne, jusqu’à ce qu’il se présente seul devant le but à la 54e minute et manque le cadre. Note : 5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Nathaniel Brown
Faute d’autres solutions, l’arrière gauche de formation a de nouveau débuté sur l’aile gauche. D’abord plutôt malheureux dans ses actions, il a ensuite inscrit le but important de l’égalisation d’une frappe lointaine. Note : 2,5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : Harry Kane
Il est resté muet pour le cinquième match officiel consécutif, mais sa rencontre n’a duré que 20 minutes. Après une tête sur le cadre en position de hors-jeu à la 5e minute, Kane s’est blessé à la cheville lors d’un duel avec Joël Schmied (15e), a encore boité quelque temps sur le terrain et a finalement dû sortir à la 20e minute. Note : 3,5.
Bayern Munich, notes contre le 1. FC Cologne : les remplaçants
Tom Bischof : Entré dès la 20e minute à la place de Kane, blessé, il a ensuite alterné entre les postes de numéro 10 et de numéro 9. Ce milieu défensif de formation a le plus souvent occupé le rôle d’avant-centre, où il a éprouvé, comme on pouvait s’y attendre, des difficultés. Il a tout de même offert le but de l’égalisation à Brown. Note : 3,5.
Tim Binder : Il a remplacé Olise, blessé, à la pause et s’est placé sur le côté droit de l’attaque, sans y apporter quoi que ce soit. Note : 5.
Jamal Musiala : Entré à la 70e minute à la place de Laimer, il a ainsi fait son retour après environ deux mois d’absence sur blessure. À la 80e, Musiala s’est soudain retrouvé devant le but, mais sa frappe à bout portant a été contrée. Note : 4.
Min-Jae Kim : Il devait lui aussi entrer à la 70e minute, mais n’a pu pénétrer sur le terrain qu’avec du retard. Non noté.
Noah Codjo-Evora : Le Français de 19 ans a remplacé Pavlovic à la 87e minute et fait ses débuts professionnels. Non noté.