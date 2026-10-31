Le site officiel du club brésilien de Corinthians a été la cible d'une cyberattaque, qui a abouti à la publication d'un faux communiqué annonçant la signature de la star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami aux États-Unis, à partir de 2027, dans un épisode qui a stupéfait les supporters du club.

Les pirates ont publié un communiqué détaillant la prétendue opération de transfert, accompagné de déclarations attribuées à Messi, dans lesquelles il exprimait sa joie à l'idée de jouer dans le football brésilien. Ils ont également révélé des détails financiers fictifs pour justifier la capacité de Corinthians à boucler l'opération, malgré le coût élevé que représente le recrutement de l'ancienne star du Barça.

L'annonce n'a pas duré longtemps : les responsables du site se sont empressés de la supprimer dès la découverte du piratage, en la remplaçant par un avis indiquant que la plateforme était en maintenance, après que plusieurs supporters du club eurent été surpris par la nouvelle.

Dans un communiqué officiel, Corinthians a confirmé que ses plateformes avaient subi une cyberattaque, précisant que l'équipe informatique était parvenue à contenir rapidement l'intrusion, sans enregistrer de pertes financières ni de fuite des données ou des informations de l'institution.

Le club a ajouté avoir décidé, par mesure de précaution, de renforcer les protocoles de sécurité de ses plateformes numériques et de soumettre son site officiel ainsi que le site de son stade, la « Neo Química Arena », aux examens techniques nécessaires, en les suspendant temporairement avant de remettre les deux plateformes en service par la suite.

Le piratage est survenu quelques heures après la victoire de Corinthians contre Mirassol sur le score de deux buts à zéro, lors d'un match comptant pour la trente-troisième journée du championnat brésilien, un résultat qui n'a toutefois pas suffi à sortir l'équipe de la zone de relégation, celle-ci demeurant parmi les quatre dernières places du classement.

L'épisode n'est pas le premier du genre entre les deux pôles du football de São Paulo, le site officiel de Palmeiras, rival historique de Corinthians, ayant été la cible d'une cyberattaque similaire quelques jours plus tôt.