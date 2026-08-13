Après le succès 6-0 contre le FC DAC 1904, il n’y avait plus le moindre doute sur la qualification du FC Twente pour les barrages de la Conference League, mais après la prestation déplorable de jeudi lors du retour en Slovaquie (3-3), la déception domine. L’entraîneur John van den Brom constate que son équipe n’a pas respecté les consignes établies.

Twente avait pourtant bien commencé et avait pris les devants 0-2 grâce à Max Bruns et Marko Pjaca, avant de perdre totalement en tranchant et de voir les locaux renverser la situation pour mener 3-2. Très loin dans le temps additionnel, Pjaca a sauvé l’honneur de Twente et 0,083 point pour le coefficient néerlandais.

« Je suis déçu que nous n’ayons pas pu apporter la réaction à laquelle nous nous attendions tous après dimanche dernier », a réagi Van den Brom quatre jours après la défaite 1-0 sur la pelouse du sc Heerenveen. « J’ai trouvé que nous avions très bien commencé. C’est la réaction que j’espérais voir, mais à l’approche de la fin de la première période, j’ai trouvé que c’était moins bien. »

Van den Brom est donc intervenu en remplaçant Max Bruns, Ramiz Zerrouki et Daan Rots par Krzysztof Kurowski, Mathias Kjølø et Pjaca respectivement. « C’est aussi ce que nous voulions, avec dimanche dans un coin de la tête. » Dimanche, Twente affrontera le PEC Zwolle dans son antre de De Grolsch Veste.

« Mais la conclusion, c’est que cela n’a rien apporté en termes de qualité et de niveau, ni en matière d’engagement et de respect des consignes que nous avons en tant qu’équipe. Tout le monde doit s’y tenir et nous ne l’avons absolument pas fait », tire Van den Brom comme conclusion douloureuse sur la prestation de son équipe.

« Former un carré au milieu de terrain, des ailiers qui restent larges, jouer dans la moitié de terrain adverse et avec un rythme élevé. Ce que nous avons fait en première période, on ne l’a plus vu en seconde. Chacun doit faire son travail. Si tu ne le fais pas, tu es en difficulté contre n’importe quel adversaire », sait Van den Brom.

Pour Joël Drommel, c’était un match particulier. Le gardien a effectué son retour à Enschede après plus de cinq ans et a disputé ses premières minutes jeudi.« Hier, à l’entraînement, j’ai entendu que j’allais jouer. J’en étais super heureux. Je me sens ici comme chez moi. Le stade, le club, rien n’a changé, seuls les joueurs et le staff », dit-il.

Drommel revient sur sa prestation avec un sentiment mitigé. « J’ai eu quelques bons dégagements et arrêts, mais aussi trois buts encaissés, avec une petite tache sur le premier. » Sur le match, Drommel déclare : « Surtout la deuxième mi-temps n’a pas été bonne. Sur les deux matches, c’est 9-3, c’est le point positif, mais le jeu doit être meilleur. »

« Nous avons concédé beaucoup d’occasions. Il faut élever un peu le niveau. Après le match, c’était un peu plus calme. La saison en est encore à ses débuts, nous devons rester positifs. Je suis quand même heureux que nous ayons encore réussi à faire 3-3, pour ne pas quitter le terrain sur une défaite », conclut Drommel.